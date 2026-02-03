Snijeg okovao Japan: Žena zatrpana ispred kuće

Izvor:
Ekstremne sniježne padavine ubile su 30 ljudi u Japanu u protekle dvije nedelje, uključujući 91-godišnju ženu koja je pronađena zatrpana u snijegu ispred svoje kuće, saopštile su vlasti.
Japanska vlada je rasporedila vojsku kako bi pomogla stanovnicima u prefekturi Aomori, koja je najteže pogođena - do 4,5 metara snega nagomilalo se u izolovanim područjima.
Premijerka Sanae Takaiči sazvala je juče hitnu sjednicu svog kabineta i zahtijevala od svojih ministara da učine sve što je moguće kako bi zaštitili živote građana, prenosi Telegraf.
Jake hladne vazdušne mase izazvale su obilne sniježne padavine posljednjih nedjelja duž obale Japanskog mora, pri čemu su u nekim oblastima zabeležene više nego dvostruko veće količine od uobičajene za sezonu.
Od 20. januara, 30 ljudi je umrlo u snežnim padavinama, prema podacima japanske agencije za upravljanje požarima i katastrofama.
Među njima je i Kina Džin (91), čije je tijelo pronađeno zatrpano ispod tri metra snijega ispred njene kuće u Aomoriju, rekao je policajac za AFP.
Policija vjeruje da je sneg srušio njen krov i zatrpao je. Umrla je od gušenja, rekao je policajac, dok je pored njenog tijela pronađena lopata.
This afternoon: Record-breaking snowfall continues in Aomori, northern Japan, raising serious safety concerns.🇯🇵— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 2, 2026
At least two people have died during snow-removal efforts.
The Japan Ground Self-Defense Force has launched emergency operations to assist residents.
Authorities… pic.twitter.com/wjnStaYU3S
