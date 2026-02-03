Pretres u Službi za zapošljavanje zbog sumnje na korupciju

Izvor:
Policijski službenici MUP-a KS po nalogu Tužilaštva KS jutros su započeli pretrese u Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje KS.
Akcija se odvija u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije KS.
Pretresi se vrše zbog sumnje na počinjenje više koruptivnih krivičnih djela. "Pretresi se vrše u cilju prikupljanja dokaza", rečeno je iz Tužilaštva KS.
Za sada nema informacija koje osobe se sumnjiče za korupciju i šta su radili suprotno zakonu.
