Pretres u Službi za zapošljavanje zbog sumnje na korupciju

Izvor:

ATV

03.02.2026

08:44

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Policijski službenici MUP-a KS po nalogu Tužilaštva KS jutros su započeli pretrese u Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje KS.

Akcija se odvija u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije KS.

Хајди Клум

Scena

Svi su mislili da je gola: Kako se Hajdi Klum mogla kretati u ovome?

Pretresi se vrše zbog sumnje na počinjenje više koruptivnih krivičnih djela. "Pretresi se vrše u cilju prikupljanja dokaza", rečeno je iz Tužilaštva KS.

Za sada nema informacija koje osobe se sumnjiče za korupciju i šta su radili suprotno zakonu.

pretresi

Kanton Sarajevo

Komentari (0)
