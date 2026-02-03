Tinejdžer plivao četiri sata u uzburkanom moru kako bi spasio majku, brata i sestru

Trinaestogodišnji dječak je spasio svoju majku, brata i sestru plivajući četiri sata u teškim morskim uslovima, nakon što ih je more odnijelo od obale na jugozapadu Zapadne Australije.

Porodica je boravila na odmoru u mjestu Kvindalup, oko 200 kilometara južno od Pertha, kada su snažni vjetrovi u petak poslijepodne odnijeli njihove napuhane daske za veslanje i kajak dalje od obale zaliva Geographe.

Trinaestogodišnjak je pokušao kajakom da se vrati do obale kako bi potražio pomoć, ali je plovilo počelo propuštati vodu, zbog čega je bio primoran da ispliva oko četiri kilometra do kopna.

Govoreći za Sky News, tinejdžer je rekao da je nakon višesatnog plivanja potrčao po pomoć.

"Samo sam govorio sebi: ‘Ne danas, ne danas, ne danas’. Plivao sam prsno, slobodnim stilom i leđnim stilom za preživljavanje. Dotakao sam tlo kod plaže i samo sam se srušio, a onda sam morao istrčati još dva kilometra kako bih došao do telefona", rekao je.

Policija Zapadne Australije zaprimila je dojavu u petak u 18 sati da je porodica odnesena na otvoreno more, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga i akcija spašavanja u kojoj su učestvovali vodena policija, lokalni volonteri za pomorsko spašavanje i spasilački helikopter Zapadne Australije.

Žena (47), dječak (12) i djevojčica (8) pronađeni su u 20:30 sati kako se drže za dasku za veslanje, nakon što ih je uočio spasilački helikopter.

Volontersko plovilo za pomorsko spašavanje upućeno je na njihovu lokaciju i sve troje su uspješno izvučeni. Komandant Naturaliste Volunteer Marine Rescuea Paul Bresland rekao je da je porodica pronađena oko 14 kilometara od obale te da su satima u nemirnom moru pokušavali ostati na površini, prenosi ABC.

Bresland je naveo da je 13-godišnjak dao detaljan opis boja kajaka i dasaka za veslanje, što je bilo od neprocjenjive pomoći u potrazi.

Otkrio je i da je dječak plivao dva sata s prslukom za spašavanje, a zatim ga skinuo i plivao još dva sata bez njega.

Policijski inspektor Džejms Bradlej zahvalio je svima koji su učestvovali u uspješnoj akciji i podsjetio da se morski uslovi mogu vrlo brzo promijeniti.

"Srećom, sve tri osobe nosile su prsluke za spašavanje, što je doprinijelo njihovom preživljavanju. Postupci 13-godišnjeg dječaka ne mogu se dovoljno pohvaliti; njegova odlučnost i hrabrost u konačnici su spasili živote njegove majke i braće i sestara", kazao je.