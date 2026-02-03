Logo
Large banner

Tinejdžer plivao četiri sata u uzburkanom moru kako bi spasio majku, brata i sestru

Izvor:

Agencije

03.02.2026

08:26

Komentari:

0
Nevrijeme More Uragan Talasi
Foto: Tanjug/AP

Trinaestogodišnji dječak je spasio svoju majku, brata i sestru plivajući četiri sata u teškim morskim uslovima, nakon što ih je more odnijelo od obale na jugozapadu Zapadne Australije.

Porodica je boravila na odmoru u mjestu Kvindalup, oko 200 kilometara južno od Pertha, kada su snažni vjetrovi u petak poslijepodne odnijeli njihove napuhane daske za veslanje i kajak dalje od obale zaliva Geographe.

Хајди Клум

Scena

Svi su mislili da je gola: Kako se Hajdi Klum mogla kretati u ovome?

Trinaestogodišnjak je pokušao kajakom da se vrati do obale kako bi potražio pomoć, ali je plovilo počelo propuštati vodu, zbog čega je bio primoran da ispliva oko četiri kilometra do kopna.

Govoreći za Sky News, tinejdžer je rekao da je nakon višesatnog plivanja potrčao po pomoć.

"Samo sam govorio sebi: ‘Ne danas, ne danas, ne danas’. Plivao sam prsno, slobodnim stilom i leđnim stilom za preživljavanje. Dotakao sam tlo kod plaže i samo sam se srušio, a onda sam morao istrčati još dva kilometra kako bih došao do telefona", rekao je.

Policija Zapadne Australije zaprimila je dojavu u petak u 18 sati da je porodica odnesena na otvoreno more, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga i akcija spašavanja u kojoj su učestvovali vodena policija, lokalni volonteri za pomorsko spašavanje i spasilački helikopter Zapadne Australije.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana

Žena (47), dječak (12) i djevojčica (8) pronađeni su u 20:30 sati kako se drže za dasku za veslanje, nakon što ih je uočio spasilački helikopter.

Volontersko plovilo za pomorsko spašavanje upućeno je na njihovu lokaciju i sve troje su uspješno izvučeni. Komandant Naturaliste Volunteer Marine Rescuea Paul Bresland rekao je da je porodica pronađena oko 14 kilometara od obale te da su satima u nemirnom moru pokušavali ostati na površini, prenosi ABC.

Bresland je naveo da je 13-godišnjak dao detaljan opis boja kajaka i dasaka za veslanje, što je bilo od neprocjenjive pomoći u potrazi.

Otkrio je i da je dječak plivao dva sata s prslukom za spašavanje, a zatim ga skinuo i plivao još dva sata bez njega.

horoskop

Zanimljivosti

Pročitajte šta vam zvijezde danas poručuju

Policijski inspektor Džejms Bradlej zahvalio je svima koji su učestvovali u uspješnoj akciji i podsjetio da se morski uslovi mogu vrlo brzo promijeniti.

"Srećom, sve tri osobe nosile su prsluke za spašavanje, što je doprinijelo njihovom preživljavanju. Postupci 13-godišnjeg dječaka ne mogu se dovoljno pohvaliti; njegova odlučnost i hrabrost u konačnici su spasili živote njegove majke i braće i sestara", kazao je.

Podijeli:

Tagovi:

spasavanje

Australija

dječak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Двије особе погинуле приликом урушавања моста

Svijet

Dvije osobe poginule prilikom urušavanja mosta

3 h

0
У Српској рођено 15 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 15 beba

3 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Američki eksperti traže novu arhitekturu Balkana

3 h

2
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Uhapšen serijski lopov iz BiH: Ojadio austrijske firme

3 h

0

Više iz rubrike

Двије особе погинуле приликом урушавања моста

Svijet

Dvije osobe poginule prilikom urušavanja mosta

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Uhapšen serijski lopov iz BiH: Ojadio austrijske firme

3 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Američki eksperti traže novu arhitekturu Balkana

3 h

2
Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

Svijet

Tramp: Mogli bismo uskoro imati dobre vijesti u vezi sa okončanjem sukoba u Ukrajini

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

03

Ultra-prerađena hrana više liči na cigarete nego na zdrave namirnice

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner