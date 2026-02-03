U Srpskoj rođeno 15 beba

03.02.2026
07:55
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, od kojih pet djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci su rođene četiri bebe, u Bijeljini tri, u Trebinju, Doboju i Zvorniku po dvije, a u Foči i Istočnom Sarajevu po jedna.
Dvije djevojčice i dva dječaka rođeni su u Banjaluci, u Bijeljini dvije djevojčice i jedan dječak, u Trebinju po jedna djevojčica i dječak, u Zvorniku i Doboju po dva dječaka, a u Istočnom Sarajevu i Foči po jedan dječak.
U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Prijedoru, Gradišci i Nevesinju.
