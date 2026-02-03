Logo
Large banner

U Srpskoj rođeno 15 beba

03.02.2026

07:55

Komentari:

0
У Српској рођено 15 беба
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, od kojih pet djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci su rođene četiri bebe, u Bijeljini tri, u Trebinju, Doboju i Zvorniku po dvije, a u Foči i Istočnom Sarajevu po jedna.

Одрон

Društvo

Povećana opasnost od odrona

Dvije djevojčice i dva dječaka rođeni su u Banjaluci, u Bijeljini dvije djevojčice i jedan dječak, u Trebinju po jedna djevojčica i dječak, u Zvorniku i Doboju po dva dječaka, a u Istočnom Sarajevu i Foči po jedan dječak.

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Prijedoru, Gradišci i Nevesinju.

Podijeli:

Tagovi:

porodilište

bebe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп

Svijet

Američki eksperti traže novu arhitekturu Balkana

3 h

2
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Uhapšen serijski lopov iz BiH: Ojadio austrijske firme

3 h

0
Прекид у снабдијевању електричном енергијом за ове потрошаче

Gradovi i opštine

Prekid u snabdijevanju električnom energijom za ove potrošače

3 h

0
Хљеб

Zdravlje

Šta se dešava sa tijelom ako unosimo premalo ugljikohidrata

3 h

0

Više iz rubrike

Повећана опасност од одрона

Društvo

Povećana opasnost od odrona

3 h

0
Данас славимо великог свеца: Урадите једну ствар и све ће вам ићи као по лоју

Društvo

Danas slavimo velikog sveca: Uradite jednu stvar i sve će vam ići kao po loju

3 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Sutra obilježavamo prepodobnog Maksima: Zaštitnik je ljudi koji pate, obavezna je ova molitva

12 h

0
ko predstavlja bih na zimskim olimpijskim igrama 2026 Елведина Музаферија

Društvo

Ko predstavlja BiH na Zimskim olimpijskim igrama?

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner