U Srpskoj rođeno 15 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, od kojih pet djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci su rođene četiri bebe, u Bijeljini tri, u Trebinju, Doboju i Zvorniku po dvije, a u Foči i Istočnom Sarajevu po jedna.

Dvije djevojčice i dva dječaka rođeni su u Banjaluci, u Bijeljini dvije djevojčice i jedan dječak, u Trebinju po jedna djevojčica i dječak, u Zvorniku i Doboju po dva dječaka, a u Istočnom Sarajevu i Foči po jedan dječak.

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Prijedoru, Gradišci i Nevesinju.