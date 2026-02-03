Logo
Large banner

Povećana opasnost od odrona

Izvor:

ATV

03.02.2026

07:44

Komentari:

0
Повећана опасност од одрона

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po pretežno suvim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, a zbog niskih jutarnjih temperatura moguća je poledica u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske vozačima skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima.

Струја

Gradovi i opštine

Prekid u snabdijevanju električnom energijom za ove potrošače

Magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost na dionicama u kotlinama i u višim predjelima.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje–Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas, a preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Хљеб

Zdravlje

Šta se dešava sa tijelom ako unosimo premalo ugljikohidrata

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva izmijenjen je režim saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac - Donja Ljubogošta, kao i u mjestu Ljubogošta na magistralnom putu Podromanija-Ljubogošta.

Usljed klizišta, jednom trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo i Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Mogli bismo uskoro imati dobre vijesti u vezi sa okončanjem sukoba u Ukrajini

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča - Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U FBiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

рукометаши хрватска

Region

Bivši selektor Hrvatske kritikovao doček uz Tompsona: Ovo nije smjelo da se dogodi

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Podijeli:

Tagovi:

AMS RS

stanje na putevima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ЦИК БиХ: Данас брисање 136 података са бирачких мјеста

BiH

CIK BiH: Danas brisanje 136 podataka sa biračkih mjesta

3 h

0
Син норвешке принцезе пред судом: Оптужен за силовања

Svijet

Sin norveške princeze pred sudom: Optužen za silovanja

3 h

0
Сјеверна Македонија у САД слала мозгове људи: Пројекат се помиње у Епстајновим документима

Svijet

Sjeverna Makedonija u SAD slala mozgove ljudi: Projekat se pominje u Epstajnovim dokumentima

3 h

0
Данас славимо великог свеца: Урадите једну ствар и све ће вам ићи као по лоју

Društvo

Danas slavimo velikog sveca: Uradite jednu stvar i sve će vam ići kao po loju

3 h

0

Više iz rubrike

Данас славимо великог свеца: Урадите једну ствар и све ће вам ићи као по лоју

Društvo

Danas slavimo velikog sveca: Uradite jednu stvar i sve će vam ići kao po loju

3 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Sutra obilježavamo prepodobnog Maksima: Zaštitnik je ljudi koji pate, obavezna je ova molitva

12 h

0
ko predstavlja bih na zimskim olimpijskim igrama 2026 Елведина Музаферија

Društvo

Ko predstavlja BiH na Zimskim olimpijskim igrama?

13 h

0
Јахорина

Društvo

Jahorina sve privlačnija domaćim i stranim turistima

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner