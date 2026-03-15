Žetva uskoro dolazi u Banjaluku

Film "Žetva" u režiji i po scenariju američkog autora Pola Kampfa, a koji okuplja međunarodne filmske stvaraoce sa karijerama u svjetskoj kinematografiji, u banjalučkom "Sinepleksu Palas" premijerno će biti prikazan 26. marta.

Riječ je, kako je navedeno iz produkcijske kuće Bandur Film, o ambicioznoj produkciji koja na veliko platno donosi potresnu priču inspirisanu romanom "Srpsko srce Johanovo" Veselina Dželatovića, zasnovanim na stvarnim događajima, piše portal "Nezavisne".

"Roman, objavljen 2010. godine, do danas je doživio 15 izdanja i više od četiri miliona čitalaca, preveden je na brojne svjetske jezike i nagrađen značajnim priznanjima, među kojima je i Specijalno priznanje Akademije 'Ivo Andrić'", navedeno je u saopštenju.

Radnja je smještena u period od 1999. do 2000. godine na Kosovu i Metohiji, nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma i prati dramatične sudbine ljudi u vrijeme kada su zabilježene otmice Srba, ali i Albanaca lojalnih Srbiji, povezane sa nelegalnom trgovinom ljudskim organima.

Potresna lična priča

"Film 'Žetva' prati priču o njemačkom baronu Johanu fon Vagneru, koji nakon ilegalne transplantacije srca počinje da ima uznemirujuće snove i vizije. Pod teretom sjećanja koja ne pripadaju njegovom životu i odgovornosti koju ne može da ignoriše, Johan kreće u ličnu i opasnu potragu za istinom. Njegovo putovanje vodi ga na Kosovo i Metohiju, gdje se suočava sa mračnom realnošću ilegalne trgovine organima, povezanoj sa ozloglašenom 'Žutom kućom'. Susret sa porodicom čovjeka čije srce nosi u grudima dodatno učvršćuje njegovu odlučnost da, makar i prekasno, pokuša da ispravi nepravdu", stoji u sinopsisu filma.

Produkciju filma potpisuju TS Media i Bandur Film, na čelu sa producentom Draganom Ivanovićem.

Glumačka ekipa

Scenario i režija povjerena je američkom piscu, reditelju i producentu Polu Kampfu, članu Udruženja scenarista Amerike (Writers Guild of America - WGA), ko-reditelj filma je Mladen Šević, a direktor fotografije je Radan Popović, koji 30 godina uspješno radi u Holivudu.

"Kasting za film vodila je Karla Hul, jedna od najcjenjenijih kasting direktorki u međunarodnoj filmskoj industriji. Među njenim najpoznatijim projektima nalaze se 'Netflix' serija 'Narcos', film 'American Carnage' i serija 'Gentefied'",navedeno je u saopštenju.

Film je okupio i značajne međunarodne i domaće glumce - Metju Meknalti u ulozi Johana, poznat je po TV serijama "The Rising", "Domina" i "The Terror", Angus Makfejden, najpoznatiji domaćoj javnosti po ulozi u filmu "Braveheart" Mela Gibsona ,"Saw III", "We bought a zoo" i "Equlibrium", Pol Marej, Rebeka Kalder, kao i srpski glumci Jovana Gavrilović, Sergej Tutić, Jasmina Avramović, Aleksandar Jovanović, Sara Cizelj, Jovan Veljković, Vahid Džanković, Radoje Čupić, Miodrag Dragičević i drugi.

Premijera u Beogradu

Beogradska premijera filma "Žetva" zakazana je za 17. mart u MTS dvorani.

Uoči premijere filma, u foajeu MTS dvorane biće predstavljena izložba "Žuta kuća - zločin bez presude", u organizaciji Ministarstva kulture Republike Srbije i Muzeja žrtava genocida.

"Postavka kroz arhivsku građu, svjedočanstva, dokumente međunarodnih institucija i vizuelne materijale osvjetljava stradanje srpskih civila i ratnih zarobljenika sa prostora Kosova i Metohije krajem 20. i početkom 21. vijeka, sa posebnim fokusom na stradanje žrtava ilegalne trgovine organima, jednog od najmonstruoznijih zločina u savremenoj ljudskoj istoriji", navode organizatori.