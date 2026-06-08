Državljanki BiH odbijen ulazak u Njemačku: Prvim letom vraćena kući

Pripadnici granične policije na aerodromu Algoj Memingen odbili su ulazak u zemlju državljanki Bosne i Hercegovine, koja im je u jednom momentu postala sumnjiva.

Kako prenose njemački mediji, sve se desilo 2. juna 2026. godine, kada su službenici granične policijske stanice Memingen saslušali 32-godišnju ženu iz Bosne i Hercegovine.

Hronika Pješak teže povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Zemunu

Prema policijskim navodima, žena je dala kontradiktorne informacije u vezi sa trajanjem i svrhom svog boravka u Njemačkoj.

U početku je izjavila da želi da posjeti svog bivšeg vjerenika. Međutim, ubrzo je promijenila priču i rekla da će da boravi kod poznania. Policiji nije preostalo ništa drugo nego da provjeri njene navode. Nazvali su poznanika kod kojeg je navela da će da boravi, međutim ovaj poznanik nije znao ništa o njenoj planiranoj posjeti.

Policiji nije preostalo ništa drugo nego da joj odbije ulazak u zemlju i prvim letom je vrate za BiH, prenose Nezavisne.

Svijet Razoran zemljotres pogodio Filipine: Ima mrtvih, izdato upozorenje na cunami

Muškarac iz BiH kažnjen

Samo dan ranije, savezni policajci na aerodromu Keln/Bon izvršili su provjeru identiteta 35-godišnjeg državljanina BiH po njegovom dolasku iz Bosne i Hercegovine. Tokom provjere, policajci su otkrili da je kancelarija javnog tužioca u Visbadenu izdala potjernicu za njim zbog optužbi za pranje novca. Potjernica je uključivala kaznu zatvora od 30 dana kao zamjenu za plaćanje novčanih troškova. Ovaj 35-godišnjak je platio kaznu od 3.900 evra na licu mjesta kao i 95 evra sudskih troškova i pušten je na slobodu nakon završetka policijske procedure.