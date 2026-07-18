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Nijansa karmina koja ''briše'' godine sa lica

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 18:46

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Нијанса кармина која ''брише'' године са лица
Foto: Pixabay

S godinama usne gube punoći i jasne ivice. Nestaje i ona jedra i prirodno ružičasta boja, a sve to se dešava zbog gubitka kolagena.

Vodeći svjetski šminkeri ističu da pogrešna boja i tekstura ruža mogu dodati godine vašem licu, dok ona prava nijansa može u sekundi da vas podmladi, osvježi ten i vizuelno vrati volumen usnama.

Evo kako da izbjegnete najčešće greške i primjenite profesionalne trikove za vizuelno punije usne.

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Najveća zabluda jeste da tamni i mat karmini izgledaju dramatično i luksuzno na zrelom licu. Istina je potpuno drugačija.

Mat teksture upijaju svjetlost umjesto da je reflektuju, što trenutno naglašava svaku sitnu boru na usnama i oko njih, čineći ih vizuelno suvim i tanjim. Tamnosmeđe, bež i previše svijetle nijanse bukvalno „brišu“ prirodnu granicu usana i čine da cijelo lice izgleda umorno i isprano. Zato je vrijeme za promenu pravila igre.

(Lepa i srećna)

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