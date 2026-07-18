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Američki vojnici poginuli u iranskom napadu na bazu u Jordanu

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 20:36

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Војници америчке војске возе оклопна возила у конвоју у војној бази за обуку Вај Адам близу Хајдухадаза, на сјевероистоку Мађарске, у среду, 15. јуна 2022. Америчка јединица обавља заједничку патролу са мађарским трупама у жупанији Саболч-Сатмар-Берег која се граничи са Украјином.
Foto: Tanjug/AP/MTIZsolt Czegledi

Dva pripadnika američke vojske su poginula, a jedan se vodi kao nestao u akciji, saopštila je vojska. Vojnici su poginuli u iranskom napadu na američku bazu u Jordanu. Istovremeno, jedan američki vojnik se vodi kao nestao.

Ovo je ujedno prva smrt američkih vojnika u ratu u Iranu od marta, prenio je Si-en-en.

Centralna komanda SAD saopštila je da su se ona i njene partnerske snage branile od iranskih napada kada je došlo do napada.

"Dva pripadnika američke vojske u Jordanu su poginula u akciji dok su se Centralna komanda SAD i partnerske snage branile od iranskih napada balističkih raketa i dronova. Pored toga, jedan pripadnik se trenutno vodi kao nestao u akciji", saopštila je Centralna komanda SAD u objavi na društvenim mrežama.

Još četiri američka pripadnika su medicinski evakuisana u bolnice u Jordanu, ali su u međuvremenu otpuštena. Ostalo osoblje je zadobilo lakše povrede i vratilo se na dužnost.

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CENTCOM je saopštio da će zadržati identitet poginulih vojnika do 24 sata nakon što njihovi najbliži rođaci budu obaviješteni.

Ove smrti su bile 15. i 16. među pripadnicima američke vojske od početka rata sa Iranom u februaru, a preko 430 je ranjeno.

Napadi iz Irana dogodili su se usred novog blickriga širom Bliskog istoka poslednjih dana, nakon što su pregovori sa administracijom Donalda Trampa propali i prekinuto prekid vatre.

U petak uveče je bila sedma noć zaredom udara koje su SAD pokrenule protiv Irana, a Iranska revolucionarna garda je uzvratila napadima "oko za oko" na američke mete u Jordanu, Omanu, Kuvajtu, Bahreinu i Siriji.

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei rekao je ove nedelje da će američki udari na Iran dovesti do "nezaboravnih lekcija" za SAD, optužujući predsjednika Trampa da "teži eskalaciji sukoba".

(Telegraf)

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