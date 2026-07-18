Peh za pehom: Muškarac iz BiH papreno kažnjen u Njemačkoj

Policijska stanica saopštila je da je kasno sinoć, 17. jula, dobila dojavu da neko u naselju u Echingu neprestano lupa po ulaznim vratima jedne stambene zgrade u ovom njemačkom naselju.

Prema navodima, time je remetio noćni mir stanara. Patrola je na licu mjesta zatekla 41-godišnjeg muškarca sa državljanstvom Bosne i Hercegovine. On je objasnio da je cimer, vjerovatno slučajno, zaključao zajednički stan, a on je zaboravio ključ. Međutim, to je bila samo "uvertira".

Ispred zgrade je, prema policijskom izvještaju, bio parkiran automobil sa svježim tragovima sudara na prednjem dijelu. Muškarac je rekao da ga je upravo tu parkirao.

Ne sjeća se sudara

Tokom razgovora policajci su kod njega osjetili "jak miris alkohola". Zbog toga je urađen alkotest, koji je pokazao vrijednost od preko 1,1 promil. Shodno proceduri, državljanin BiH se morao podvrgnuti vađenju krvi. Ali tu se priča nije završila, prenose Nezavisne novine.

Po nalogu tužilaštva policija je oduzela vozačku dozvolu ovom 41-godišnjaku. Uprkos detaljnoj potrazi, do sada nije utvrđeno gd‌je se tačno dogodila saobraćajna nezgoda koja je ostavila tragove na vozilu, navodi policija. Sam vozač nije mogao da se sjeti kuda se kretao. Protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje na vožnju u alkoholisanom stanju. U tom kontekstu mu prijeti visoka novčana kazna, kao i oduzimanje vozačke dozvole za teritoriju Njemačke.