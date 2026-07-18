Đoković: Trenutak kada ću završiti karijeru je bliži nego ikada

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otvorio je dušu kada je u pitanju odlazak u penziju i čini se, po prvi puta, dao naznaku da je ona bliže nego što mislimo.

Osvajač 24 grend slem trofeja priznao je da je svjestan kako se kraj jedne epohe polako bliži, iako ne sumnja da i dalje ima igru za sam svjetski vrh.

Kako sam ističe, motivacija za nadmetanje sa novom generacijom tenisera i dalje postoji, ali godine i realnost neumoljivo podsjećaju da će ubrzo doći dan kada će morati da stavi tačku na veliku karijeru, prenose Nezavisne novine.

"I dalje osjećam da se mogu takmičiti na najvišem nivou. Međutim, trenutak kada ću završiti karijeru sigurno je bliži nego ikada. Andre Agasi je jednom rekao da ne zna kada će doći kraj moje karijere, ali da će, kada se to dogodi, sve ići vrlo brzo. Mislim da je bio u pravu. Neki žele završiti karijeru dok su na vrhuncu, drugi odlaze kada tijelo više ne može izdržati, a ima i onih koji shvate da više ne mogu parirati najboljima. Ja samo pokušavam uživati u tome što još mogu igrati", kazao je Srbin.

Gostujući u emisiji CBS Mornings, Novak Đoković je vratio film na sopstvene početke i trnovit put koji je prešao tokom odrastanja u ratom zahvaćenoj Jugoslaviji.

Najbolji teniser svijeta je podvukao da niko u njegovoj porodici prije njega nije držao reket u rukama, niti su u zemlji postojali elementarni uslovi za bavljenje ovim sportom, ali je presudila njegova čista strast i odluka oca da podrži sinovljev san.

Sa suzama u očima, Đoković se prisjetio i golgote iz devedesetih godina, posebno naglašavajući nevjerovatnu žrtvu koju su podnijela njegova mlađa braća, podređujući svoje d‌jetinjstvo i potrebe njegovom uspjehu na svjetskoj sceni.

"Prošli smo kroz ratove, sankcije, ekonomsku krizu i brojna iskušenja. Uprkos tome, moji roditelji učinili su sve da mi omoguće da se bavim jednim od najskupljih sportova. Imam dva mlađa brata koja su također željela igrati tenis, ali nisu mogla dobiti podršku kakvu sam imao ja. Roditelji su zbog toga osjećali krivnju, ali nisu imali izbora. Tada sam sebi obećao da ću jednog dana vratiti porodici za sve što je učinila za mene i omogućiti im ljepši život. Danas, kada pogledam gd‌je smo stigli, znam da je sav trud imao smisla", kazao je on.