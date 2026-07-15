Janik Siner četvrti put pao vozački ispit

Najbolji teniser svijeta, Janik Siner, priznao je da mu, uprkos apsolutnoj dominaciji u svjetskom tenisu, jedna stvar u svakodnevnom životu i dalje predstavlja nepremostivu prepreku – polaganje vozačkog ispita za motor.

Siner, koji je u nedjelju odbranio titulu na Vimbldonu pobjedom nad Aleksandrom Zverevim, otkrio je tokom šampionske večere u Londonu da je po četvrti put pao na praktičnom djelu ispita za A kategoriju, i to neposredno prije dolaska u Englesku.

- Pao sam četiri puta. Neposredno prije dolaska ovdje, pokušao sam ponovo i nisam uspio. Možda ćete me sljedeće godine pitati isto pitanje - rekao je 24-godišnji Italijan kroz osmjeh, odgovarajući na pitanje o svojim problemima na dva točka.

Iako mu dozvola za teške motore izmiče, Siner je redovan učesnik u saobraćaju u Monaku, gdje živi. Zahvaljujući vozačkoj dozvoli B kategorije, propisi u Monaku mu dozvoljavaju upravljanje Vespom do 125 kubika, što je često njegovo prevozno sredstvo nakon treninga.

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Pored teniske dominacije, Siner je poznat kao veliki ljubitelj motosporta i ambasador Formule 1, a često ističe i povezanost sa vozačima iz MotoGP šampionata, poput Marka Bezecija. Ipak, čini se da će za upravljanje snažnijim dvotočkašima morati da uloži onoliko truda koliko mu je bilo potrebno da osvoji šest uzastopnih Masters 1000 titula ove sezone.

(telegraf)