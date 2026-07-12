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Za krunu Vimbldona – Siner brani trofej, Zverev hoće istorijski podvig

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 10:58

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Александар Зверев и Јаник Синер
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth/AP/Brian Inganga

Nakon dvije nedjelje, spušta se zavjesa na još jedan Vimbldon, a u finalu muškog singla od 17 časova sastaće se branilac trofeja Janik Siner i šampion Rolan Garosa, Aleksander Zverev.

Vrijeme je za finale Vimbldona i to ono kakvo je "na papiru" najbolje moglo da bude - prvi protiv drugog nosioca.

Siner i Zverev se po drugi put sastaju u finalu nekog grend slema i mnogo toga je u igri za obojicu.

Siner ispravlja loš start sezone

Poslije sezone u kojoj je osvojio dvije grend slem titule i na preostala dva slema stizao do finala, Janik Siner teško da je očekivao da će ove godine tek na Vimbldonu stići do borbe za pehar.

U Australiji je kao dvostruki uzastopni šampion poklekao u polufinalu u spektakularnom meču protiv Novaka Đokovića, dok je na Rolan Garosu sve šokirao ispadanjem već u drugom kolu.

U odsustvu Karlosa Alkaraza nije uspio da stigne do završnice turnira, pa sada na Vimbldonu igra za svoj peti grend slem, ne bi li se približio Špancu na dva trofeja zaostatka. Ipak, nije da će imati baš jednostavan posao.

Zverev hoće da objedini ljetne slemove

Rijetko se u istoriji tenisa dešavalo da igrači uspeju da u jednoj sezoni osvoje i Rolan Garos i Vimbldon, ali Saša Zverev je na jednu pobedu od takvog podviga.

Koliko je to veliki uspjeh pokazuje i lista igrača kojima je tako nešto polazilo za rukom: Rod Lejver, Bjorn Borg, Rafael Nadal, Rodžer Federer, Novak Đoković i Karlos Alkaraz.

U izuzetno društvo bi Zverev mogao da uđe, ali pred sobom ima daleko najveći izazov od svih mečeva koje je igrao na ova dva turnira.

U Parizu je iskoristio kikseve i Sinera i Đokovića, da bi potom opravdao ulogu favorita. Sada, na Centralnom terenu Vimbldona, favorit će biti Italijan.

Siner želi kao u finalu Melburna 2025.

Do sada su se Siner i Zverev sastali samo jednom u finalima grend slemova. Bilo je to u Australiji prošle godine, kada je Nemac u polufinalu prošao dalje nakon predaje Novaka Đokovića.

Samo jedan odigran set u tom meču nije pomogao Zverevu, jer je Siner rutinski slavio sa 6:3, 7:6(7:4), 6:3.

Inače, ovo će biti 15. susret njih dvojice, a Siner vodi 10:4 u pobedama. Štaviše, Italijan je u seriji od devet pobjeda zaredom, pa je Zverev bez pobjede nad današnjim rivalom od osmine finala Ju-Es opena 2023. godine, prenosi RTS

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Aleksandar Zverev

Janik Siner

Vimbldon 2026

Finale Vimbldona

tenis

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