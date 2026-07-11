Rodik o komentarima da Đoković treba da se povuče: Umuknite!

Iako je u polufinalu Vimbldona zaustavljen od strane Janika Sinera, Novak Đoković je još jednom pokazao svijetu zašto je hodajuća legenda. Čak i u svojoj 39. godini, Srbin je fascinirao planetu epskom pobjedom nad Feliksom Ože-Alijasimom, koja je trajala nevjerovatnih pet sati i 15 minuta, dokazavši da je fizički i dalje u rangu sa "klincima" iz Top 5.

Dok se u pojedinim medijima ponovo stidljivo provlače teze o Novakovom povlačenju, u njegovu odbranu je na nikad brutalniji način stao Endi Rodik. Bivši broj jedan je u svom podkastu "Served" poslao direktnu i oštru poruku svima koji sumnjaju u Srbina.

"Ako njegova porodica uživa u putovanjima, ako on i dalje uživa u igri... Na konferenciji za štampu je djelovao srećno. Nije izgledao kao neko ko je izbačen iz zgrade i ko je skrhan. Naprotiv, bio je veoma smiren. Možda čovjek jednostavno uživa u tenisu", počeo je Rodik, a onda dodao:

"Mislim da niko ne bi trebalo da komentariše kada on treba da ode u penziju. Znam da će se negde pojaviti članak u kojem će neki idiot napisati: "Trebalo bi da se povuče". Umuknite! On je toliko bolji od vas u ovom trenutku, da vi nikada nećete biti toliko dobri u svom poslu, koliko je on u svom.

Rodik je naglasio da Novakova smirenost nakon poraza od Sinera nije znak predaje, već zrelosti i svijesti o sopstvenoj snazi. Đoković je vimbldonskim pohodom, a naročito maratonom protiv Ože-Alijasima, još jednom potvrdio da su godine za njega samo broj, a Rodikova poruka jasno govori šta teniski svet misli o onima koji bi "penzionisali" najvećeg ikada.