SAD traže od Irana obećanje da će osloboditi Hormuški moreuz

Iranski ministar spoljnih poslova stigao je u subotu u Oman kako bi razgovarao o uslovima za bezbjedan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, objavili su iranski državni mediji, dok Vašington traži javno obećanje da će plovidba biti slobodna i bezbjedna.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dogovor o nastavku razgovora, uprkos eskalaciji neprijateljstava tokom ove sedmice. Istovremeno je proglasio kraj prekida vatre koji su dvije strane ranije postigle. Ipak, tokom petka i u ranim jutarnjim časovima u subotu nisu zabilježeni novi napadi.

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim objavila je u subotu da je ministar spoljnih poslova Abas Arakči stigao u Oman. Ta zemlja pomaže u posredovanju s ciljem okončanja rata koji je proširio nesigurnost u Persijskom zalivu i povećao cijene širom svijeta, otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli vazdušne napade na Iran.

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Američka televizijska mreža Si-Bi-Es njuz (CBS News) i njen britanski partner Bi-Bi-Si (BBC) objavili su da se očekuje da će američki potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner u subotu predvoditi pregovore sa Arakčijem.

Rojters nije mogao odmah da potvrdi ove navode, u kojima nije navedeno da li će američki zvaničnici boraviti u Omanu ili će u razgovorima učestvovati posredstvom video-veze. Iranska novinska agencija Fars kasnije je, pozivajući se na neimenovani izvor, objavila da pregovora neće biti sve dok SAD ne odustanu od svojih stavova.

IRAN TVRDI DA SU SAD PREKRŠILE PRIVREMENI SPORAZUM

Arakči je optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje sporazuma o prekidu vatre. SAD su u utorak ukinule dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske sirove nafte, nakon što su brodovi napadnuti.

„Moguće je samo uzajamno poštovanje obaveza“, napisao je Arakči na društvenoj mreži Iks.

Tri katarska i saudijska komercijalna tankera našla su se ranije tokom sedmice pod vatrom, što je navelo SAD da napadnu iranske položaje. Iran je odgovorio napadima na američke vojne objekte u državama Persijskog zaliva.

Iako Iran nije preuzeo odgovornost za napade na brodove, analitičari navode da Teheran takve akcije koristi kako bi ojačao svoju poziciju u pregovorima.

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Visoki američki zvaničnici izjavili su novinarima u petak da je Iran obavijestio predstavnike SAD da su nedavne napade na brodove u moreuzu izveli „odmetnuti dijelovi njihovog sistema“. Ove izjave, kako se čini, bile su usmjerene na smirivanje tenzija.

Nova eskalacija dodatno je dovela u pitanje budućnost privremenog sporazuma čiji je cilj okončanje sukoba i dovela do rasta cijena nafte, što je politički osjetljivo pitanje za Trampa uoči novembarskih izbora za Kongres.

„Volstrit žurnal“ (The Wall Street Journal) i drugi američki mediji objavili su ove sedmice da je Izrael sa Vašingtonom podijelio obavještajne podatke prema kojima je Iran nedavno osmislio plan za ubistvo Trampa.

Iz Irana nije bilo neposrednog odgovora na najnovije Trampove izjave.

Na sahrani ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija u četvrtak, ogroman broj ožalošćenih ispunio je dvorište, a neki od njih nosili su transparente na kojima je pisalo: „Ubićemo Trampa“. Hamenei je poginuo u vazdušnom napadu prvog dana rata.

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AMERIČKI ZVANIČNICI TVRDE DA SU RAZGOVORI SA IRANOM BILI KONSTRUKTIVNI

Sjedinjene Američke Države zahtijevaju da Iran javno saopšti da će obustaviti napade na brodove u moreuzu, kao i da će sve plovne rute biti otvorene bez naplaćivanja prolaza kroz vodeni put kojim je prije rata transportovana petina svjetskih zaliha nafte, rekli su visoki američki zvaničnici novinarima u petak.

Teheran je tokom rata u velikoj mjeri preuzeo kontrolu nad moreuzom, što je dovelo do pat-pozicije u njegovom sukobu sa najmoćnijom vojnom silom na svijetu.

U američkim napadima na šest gradova u Iranu u srijedu i četvrtak poginulo je najmanje 17 ljudi, saopštio je rukovodilac Centra za odnose s javnošću i informisanje iranskog Ministarstva zdravlja. Prema njegovim riječima, povrijeđeno je 115 ljudi.

Uprkos tome, američki zvaničnici naveli su da su razgovori dvije zemlje posljednjih dana bili produktivni.

Teheran je poručio da će na svako kršenje obaveza od strane Vašingtona odgovoriti „recipročnim mjerama“, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, prenijeli su državni mediji.

Privremeni sporazum postignut prošlog mjeseca trebalo je da otvori put ka okončanju sukoba koji je sada ušao u peti mjesec. U ratu su poginule hiljade ljudi, snabdijevanje energentima širom svijeta ozbiljno je ugroženo, a povećani su i strahovi od globalnog ekonomskog pada.

Obnovljene borbe u Persijskom zalivu dodatno su pogodile američke potrošače. Nakon nekoliko sedmica stalnog pada, cijene sirove nafte zabilježile su najveći sedmični rast u posljednjih osam sedmica.

(Rojters)