Tramp: Iran želi povratak pregovorima, pristali smo, ali je primirje završeno

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje je govorio o budućnosti odnosa između SAD-a i Irana.

Tramp u objavi tvrdi da je rukovodstvo Irana kontaktiralo Vašington nakon što su razmijenjeni napadi u prethodnom periodu.

"Iranska Islamska Republika zatražila je od nas da nastavimo pregovore. Pristali smo na to", napisao je Tramp.

Međutim, dodao je kako je iranskoj strani jasno stavio do znanja da više ne smatra primirje važećim.

"Sjedinjene Američke Države su im, bez ikakve dileme, poručile da je primirje završeno", naveo je Tramp.

Primirje o kojem govori Tramp je potpisano 8. aprila, a potvrđeno 17. juna kada je potpisan memorandum u Islamabadu između SAD-a i Irana.

Ipak, u tom periodu je došlo do međusobnih napada, kao i do zatvaranja Hormuškog moreuza, što je izazvalo reakciju Vašingtona.