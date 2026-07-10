Ubijena bivša ministarka! Policija pokrenula hitnu istragu

Autor:ATV redakcija
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Britanska policija saopštila je da je pokrenula istragu zbog ubistva nakon smrti 78-godišnje En Vidikomb, bivše ministarke britanske vlade, koja je juče pronađena mrtva.
En Vidikomb bila je poslanica Konzervativne stranke u britanskom parlamentu od 1987. do 2010. godine, a tokom vlade bivšeg premijera Džona Mejdžora obavljala je nekoliko funkcija na ministarskom nivou, javlja Reuters.
"Naša istraga o ubistvu je u ranoj fazi, ali se odvija velikom brzinom", navela je policija Devona i Kornvola u saopštenju.
"Angažujemo sve neophodne resurse kako bismo utvrdili šta se tačno dogodilo i pronašli odgovornu osobu, za koju vjerujemo da je belac."
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Policija je saopštila da je u četvrtak oko podneva pozvana na adresu Vidikombove, gdje je pronađena mrtva sa teškim tjelesnim povredama.
"Oko kuće je i dalje uspostavljen policijski kordon, dok specijalizovani istražitelji nastavljaju forenzička ispitivanja", navodi se u saopštenju.
(telegraf)
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