Pet presuda, hiljade maraka duga: Stevandić objavio dokumentaciju o Crnatkovim neplaćenim računima

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić juče je pred novinarima objavio dokumentaciju koja, prema predočenim sudskim odlukama i rješenjima o izvršenju, pokazuje da je narodni poslanik Igor Crnadak godinama imao dugovanja prema javnim službama i privatnim kompanijama u Banjoj Luci.

Stevandić je javnosti predočio kopije pet sudskih odluka i rješenja o izvršenju iz kojih proizlazi da je Crnadak, u periodu dok je obavljao funkciju ministra u Savjetu ministara BiH, bio sudskim putem obavezan da izmiri dugovanja za različite usluge – od telefona i grijanja do odvoza smeća i osiguranja vozila.

Prema objavljenoj dokumentaciji, ukupna vrijednost potraživanja prema Crnatku prelazi 3.700 maraka, a među povjeriocima su se našli banjalučka javna preduzeća, telekom operater i osiguravajuće društvo.

„Srednje ime Igora Crnatka je dug“, poručio je jednom prilikom Stevandić, navodeći da dokumenti pokazuju da je riječ o dugovanjima za osnovne obaveze koje većina građana redovno izmiruje.

Među objavljenim dokumentima nalazi se rješenje Osnovnog suda u Banjoj Luci iz aprila 2015. godine, kojim je određeno izvršenje zbog duga prema „Čistoći“ u iznosu od 151,74 KM. Sudskim rješenjem naložen je popis, zapljena i prodaja pokretnih stvari radi naplate potraživanja.

U novembru 2016. godine Osnovni sud u Banjoj Luci donio je novo rješenje o izvršenju zbog duga prema „Čistoći“ u iznosu od 199,18 KM. Dokumentacija pokazuje da su se potraživanja odnosila na više neplaćenih mjesečnih računa za odvoz smeća.

Na spisku povjerilaca našla se i banjalučka „Toplana“. Osnovni sud u Banjoj Luci je 28. decembra 2015. godine donio rješenje o izvršenju zbog duga od 702,45 KM za grijanje, uz nalog za popis i procjenu imovine radi naplate.

Dokumenti koje je Stevandić objavio odnose se i na dug prema „Telekomu Srpske“. Presudom iz oktobra 2016. godine Crnadak je obavezan da isplati 978,20 KM sa pripadajućim kamatama zbog neizmirenih telefonskih računa.

Najveći pojedinačni iznos odnosi se na kasko osiguranje vozila. Prema objavljenoj dokumentaciji, „Bosna-Sunce osiguranje“ potraživalo je od Crnatka 1.744,93 KM po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju koji nije bio plaćen.

Stevandić je posebno ukazao na činjenicu da su se postupci naplate odvijali u periodu kada je Crnadak bio ministar u Savjetu ministara BiH.

„Sud je naložio da mu se zaplijene stvari nakon presude, ali ga je tada čuvala Sipa jer je bio ministar u Savjetu ministara. To govori koliko su se ti ljudi tada osjećali silno i zaštićeno jer su se smatrali favoritom međunarodne zajednice“, rekao je Stevandić.



(Vrbasmedia)

