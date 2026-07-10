Minić: Radovi na auto-putu Bijeljina - Brčko kreću punom parom

Autor:ATV redakcija
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Završeni su imovinsko-pravni odnosi i od sutra radovi na auto-putu Bijeljina - Brčko kreću punom parom. Nema više razloga za zastoj, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.
"Od „Autoputeva Republike Srpske“ i izvođača tražiću izvještaj svakih sedam dana, realizacija mora ići planiranom dinamikom", naveo je Minić na Iksu.
Završeni su imovinsko-pravni odnosi i od sutra radovi na auto-putu Bijeljina - Brčko kreću punom parom. Nema više razloga za zastoj.— Savo Minić (@minic_savo) July 10, 2026
Od „Autoputeva Republike Srpske“ i izvođača tražiću izvještaj svakih sedam dana, realizacija mora ići planiranom dinamikom.
Ovo nije samo… pic.twitter.com/YxZwlC7xR0
Kako Minić dalje navodi, ne radi se samo o infrastrukturnom projektu, već transsrpskoj magistrali, koja će povezati naš narod od Novog Grada do Beograda.
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