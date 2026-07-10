Minić: Radovi na auto-putu Bijeljina - Brčko kreću punom parom

Foto: X/Savo Minić

Završeni su imovinsko-pravni odnosi i od sutra radovi na auto-putu Bijeljina - Brčko kreću punom parom. Nema više razloga za zastoj, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

"Od „Autoputeva Republike Srpske“ i izvođača tražiću izvještaj svakih sedam dana, realizacija mora ići planiranom dinamikom", naveo je Minić na Iksu. Završeni su imovinsko-pravni odnosi i od sutra radovi na auto-putu Bijeljina - Brčko kreću punom parom. Nema više razloga za zastoj.

Od „Autoputeva Republike Srpske“ i izvođača tražiću izvještaj svakih sedam dana, realizacija mora ići planiranom dinamikom.

Ovo nije samo… pic.twitter.com/YxZwlC7xR0 — Savo Minić (@minic_savo) July 10, 2026 Kako Minić dalje navodi, ne radi se samo o infrastrukturnom projektu, već transsrpskoj magistrali, koja će povezati naš narod od Novog Grada do Beograda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.