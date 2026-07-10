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Minić: Radovi na auto-putu Bijeljina - Brčko kreću punom parom

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 17:25

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Саво Минић посјетио радове на изградњи ауто-пута Бијељина-Брчко
Foto: X/Savo Minić

Završeni su imovinsko-pravni odnosi i od sutra radovi na auto-putu Bijeljina - Brčko kreću punom parom. Nema više razloga za zastoj, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

"Od „Autoputeva Republike Srpske“ i izvođača tražiću izvještaj svakih sedam dana, realizacija mora ići planiranom dinamikom", naveo je Minić na Iksu.

Kako Minić dalje navodi, ne radi se samo o infrastrukturnom projektu, već transsrpskoj magistrali, koja će povezati naš narod od Novog Grada do Beograda.

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Tagovi :

Savo Minić

Auto-put

Bijeljina-Brčko

Predsjednik Vlade

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