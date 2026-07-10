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Vlada Srpske izdvaja dva miliona maraka za SPC u Brčkom

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 14:41

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Foto: ATV

Vlada Republike Srpske izdvojiće dva miliona KM za podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Brčkom, rečeno je nakon sastanak zvaničnika Republike Srpske i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa rukovodstvom distrikta.

Dodik je, nakon sastanka sa gradonačelnikom distrikta Sinišom Milićem i njegovim saradnicima, precizirao da je od ovog iznosa 800.000 KM namijenjeno za završetak manastira u Popovom Polju, 400.000 KM za rekonstrukciju Sabornog hrama u Brčkom, dok će preostalih 800.000 KM biti usmjereno u uređenje ovdašnjeg srpskog pravoslavnog groblja.

Prema njegovim riječima, na sastanku, kojem su prisustvovali premijer Republike Srpske Savo Minić i ministri u Vladi, dogovorena je i podrška nizu značajnih infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama i organizacijama, za šta se trenutno pravi preliminarni spisak.

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Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić zahvalio je zvaničnicima Republike Srpske za posjetu i konkretnu finansijsku pomoći iz budžeta Srpske, ističući da se realizacija najavljenih projekata očekuje u najskorije vrijeme.

Milić je ukazao da arbitražna odluka ne sprečava Republiku Srpsku da ulaže na ovaj prostor, podsjećajući da je istom odlukom definisano da je Brčko i vlasništvo Republike Srpske.

On je dodao da se posjeta zvaničnika iz Banjaluke nastavlja sastancima sa predstavnicima stranačkih struktura, ali i sa brčanskim privrednicima, s ciljem pronalaženja načina na koje Vlada Republike Srpske može dodatno pomoći i osnažiti privredu u distriktu, gdje živi veliki broj državljana Republike Srpske, prenosi "Srna".

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Brčko distrikt

Vlada Republike Srpske

Milorad Dodik

Siniša Milić

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