Stevanović: Dionica auto-puta prema Brčkom mora biti završena bez prekidanja

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da je obezbijeđena građevinska dozvola za pripremne radove za gradnju auto-puta Bijeljina-Brčko i da više nema zastoja dok ne bude završena kompletna dionica i za danas najavio sastanak sa Vladom distrikta.

Stevanović je rekao da je obezbijeđeno finansiranje i da su očekivanja da ova trasa bude gotova u roku kako je ugovorom predviđeno.

On je za danas najavio sastanak i sa brčanskom Vladom o trasi koja prolazi kroz distrikt.

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"Nakon što smo s njima usaglasili kontakt tačke gdje se veže ova dionica auto-puta sa nastavkom kroz Brčko, i dionica auto-puta Vukosavlje - Brčko, imaćemo sastanak da vidimo da li je trasa povučena kroz teritoriju distrikta ili nije", pojasnio je Stevanović novinarima u Velikoj Obarskoj.

Ako ne prolazi krot distrikt, Stevanidić je dodao da će razgovarati o tome zašto nije kako se ne bi kasnilo sa tom dionicom da bi auto-put Prijedor-Beograd u potpunosti završen, prenosi "Srna".