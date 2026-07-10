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Dodik: Mijenja se projekat, trasa auto-puta kod Brčkog biće usmjerena na obilaznicu

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 13:33

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Додик: Мијења се пројекат, траса ауто-пута код Брчког биће усмјерена на обилазницу
Foto: ATV

Trasa auto-puta kod Brčkog biće usmjerena na sadašnju obilaznicu, a ne kako je bilo planirano, rekao je danas predsjednik Milorad Dodik nakon razgovora sa srpskim predstavnicima u lokalnoj vlasti u distriktu.

"Želim da obavijestim javnost da ćemo mi danas promijeniti naše projekte, i da ćemo trasu od Bijeljine prema Brčkom usmjeriti na sadašnju obilaznicu, u dijelu gdje počinje. I da ćemo isto tako uraditi iz dijela koji dolazi od Modriče", rekao je Dodik.

On je dodao da se nema vremena niti se može sada graditi šest, sedam kilometara dalje od obilaznice, pa čekati da se ljudi odobrovolje.

Dodik je istakao da je važno i pitanje gasovoda i da je obaveza Srpske da podrži projekte.

"Republika Srpska je ovdje da podrži naše ljude, Srbe. Republika Srpska ima odgovornost za njih. Republika Srpska je vlasnik distrikta 50 odsto i mi razumijemo da imamo obavezu", rekao je Dodik, prenosi "Srna".

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Milorad Dodik

Auto-put

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