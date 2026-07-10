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Palata Republike u znaku jubileja: 170 godina od rođenja Nikole Tesle

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 09:57

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Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik
Foto: ATV

Danas obilježavamo veliki jubilej - sto sedamdeset godina od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova koje je čovječanstvo iznjedrilo, istakao je Kabinet predsjednika Republike Srpske Siniše Karana.

"Odajemo poštovanje čovjeku, čije je stvaralaštvo izmijenilo lice svijeta, ali i da potvrdimo svoju privrženost idealima kojima je Tesla posvetio čitav svoj život - znanju, stvaralaštvu, humanizmu i vjeri u neograničene mogućnosti ljudskog duha", ističe se u saopštenju.

Dodaje se da Nikola Tesla pripada svjetskoj nauci, ali je istovremeno jedna od najblistavijih ličnosti srpskog kulturnog i duhovnog prostora.

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"Postoje ljudi koji pripadaju istoriji i svom narodu. Ali postoje i oni rijetki kojima pripada budućnost. I možda upravo zato njegove riječi danas zvuče snažnije nego ikada: "Neka budućnost kaže istinu i neka svakoga procjenjuje prema njegovom radu i dostignućima. Sadašnjost pripada njima, a budućnost, za koju sam radio, pripada meni", dodaje se u saopštenju.

Tim povodom Palata Republike biće osvijetljena večeras, 10.07.2026. godine.

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Siniša Karan

Nikola Tesla

Palata Republike Srpske

jubilej

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