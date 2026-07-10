Tadić: Još jedan skandal - Bećirović na dnevni red stavio prijedlog šefa Kancelarije UNESKO-a

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Prema dostupnim informacijama postoji još jedan dokaz o skandalu u vezi sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika - odluka iz januara 2026. godine kaže da strane članove nominuje generalni direktor UNESKO-a, istakao je pravnik Ognjen Tadić.

"On to nikada nije učinio! Denis Bećirović je na dnevni red i glasanje stavio prijedlog šefa kancelarije UNESKO-a iz Sarajeva", istakao je Tadić u objavi u društvenoj mreži Iks uz propratne fotografije. Prema dostupnim info postoji još jedan dokaz o skandalu u vezi sa Kom. za zašt. nac. spom. Odluka iz jan. 2026. kaže da strane članove nominuje gen. dir. UNESCO-a.

On to nikada nije učinio!

D. Bećirović je na dnevni red i glasanje stavio prijedlog šefa kancelarije UNESCO-a iz SA. pic.twitter.com/KKgJuq9x2m — Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) July 10, 2026

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