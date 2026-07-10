Logo

Tadić: Još jedan skandal - Bećirović na dnevni red stavio prijedlog šefa Kancelarije UNESKO-a

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 13:29

Komentari:

0
Тадић: Још један скандал - Бећировић на дневни ред ставио приједлог шефа Канцеларије УНЕСКО-а
Foto: ATV

Prema dostupnim informacijama postoji još jedan dokaz o skandalu u vezi sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika - odluka iz januara 2026. godine kaže da strane članove nominuje generalni direktor UNESKO-a, istakao je pravnik Ognjen Tadić.

"On to nikada nije učinio! Denis Bećirović je na dnevni red i glasanje stavio prijedlog šefa kancelarije UNESKO-a iz Sarajeva", istakao je Tadić u objavi u društvenoj mreži Iks uz propratne fotografije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ognjen Tadić

Denis Bećirović

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Komentari (0)

Više iz rubrike

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић

Republika Srpska

Mastilović: Cilj izgradnja medicinskog kampusa

1 h

0
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik

Republika Srpska

Palata Republike u znaku jubileja: 170 godina od rođenja Nikole Tesle

4 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Tesla dokazao da srpski genije može da promijeni svijet

4 h

2
Цвијановић: У јединству народа и наших институција лежи највећа снага Републике Српске

Republika Srpska

Cvijanović: U jedinstvu naroda i naših institucija leži najveća snaga Republike Srpske

16 h

9

  • Najnovije

14

16

Mala Cana napala čovjeka zbog fotografije sa porodicom: Haos na komemoraciji

14

15

Laura Prgomet puštena na slobodu nakon incidenta, određene joj mjere opreza

14

11

Votka od vazduha je fenomen u svijetu: Tvorac je srpski zet, a evo kako se pravi

14

04

Minić: Više nema stajanja

14

02

Dodik: Razgovaraće se sa predstavnicima US o mogućoj saradnji u distriktu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima