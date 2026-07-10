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Upozorenje! Sutra nepogode sa gradom i jakim vjetrom

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 15:15

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Упозорење! Сутра непогоде са градом и јаким вјетром
Foto: Envato/bilanol/lukjonis

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje postepen porast oblačnosti sa padavinama, a moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom.

Ujutro će biti pretežno sunčano u većini područja. Prije podne će postepeno naoblačenje sa zapada usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Više padavina očekuje se od jugozapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno se očekuju nepogode sa gradom i jakim vjetrom.

Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim pred‌jelima od devet, a maksimalna od 28 do 33 stepena Celzijusova.

Uveče d‌jelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskovi mogući su na sjeveru.

Duvaće umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, pri pljuskovima pojačan i jak.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 21, Kalinovik i Han Pijesak 22, Gacko, Kneževo i Sokolac 23, Mrkonjić Grad i Srebrenica 25, Sarajevo 26, Zvornik 27, Višegrad 28, Neum, Doboj i Ribnik 29, Banjaluka, Bijeljina, Bileća, Prijedor i Novi Grad 30, Trebinje 31, Mostar 34 stepena Celzijusova, prenosi Srna

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