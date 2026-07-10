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Kakvo nas vrijeme očekuje u naredna dva mjeseca? Ljeto pokazuje "pravo lice"

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 12:40

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Какво нас вријеме очекује у наредна два мјесеца? Љето показује "право лице"
Foto: ATV

Danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab i umjeren, zapadni i sjeverozapadni.

Najviša temperatura od dvadeset sedam do trideset stepeni Celzijusa, piše Republički hidrometeorološki zavod.

Za vikend promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. U subotu poslije podne i uveče tek ponegdje je moguća sasvim slaba kiša, dok će u nedjelju na sjeveru biti suvo, u ostalim krajevima djelimično sa kišom, a poslije podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Naredne sedmice pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegdje u brdsko-planinskim predjelima južne i istočne Srbije.

Maksimalna temperatura u granicama prosjeka za drugu dekadu jula, u većini mjesta od dvadeset osam do trideset tri stepena Celzijusa, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

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