Kada nastupe nevolje, vjernici mu se obraćaju za pomoć: Izgovorite ovu molitvu

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Sampsona Stranoprimca, rimskog ljekara koji je pomagao bolesnima i siromašnima i ostao upamćen po milosrđu i iscjeliteljskim darovima.

Prepodobni Sampson Stranoprimac rođen je u bogatoj i znamenitoj porodici u starom Rimu.

Tamo je izučio sve svjetsko znanje toga vremena, a posvetio se naročito medicini. Sampson je bio milosrdan i bezmezdan ljekar, i davao je bolesnicima lijekove i za tijelo i za dušu, savjetujući svakoga da ispunjava propise hrišćanske vjere.

Potom se preselio u Carigrad, gdje je živio u jednom malom domu. Pomagao je ljudima milostinjom, utjehom, savjetom, ulivajući im nadu, ali i dajući im tjelesnu pomoć u vidu lijekova.

Patrijarh je čuo za visoke vrline ovoga čovjeka i rukopoložio ga za sveštenika. U to vrijeme razbolio se car Justinijan Veliki, a bolest je, po uvjeravanju svih ljekara, bila neizlječiva. Tada se car pomoli Bogu, s velikim usrđem, i Bog mu otkri u snu da će ga Sampson iscijeliti. Tako je i bilo. Samo što je stavio svoju ruku na bolno mjesto, car ozdravi.

Car mu je zbog toga ponudio ogromno blago, ali se Sampson samo zahvalio i rekao caru: “O care, imadoh ja i zlata i srebra i ostalog imanja, no sve ostavih radi Hrista, da bih dobio vječna blaga nebeska”. Ipak, car je insistirao da mu nešto učini, pa mu je Sampson rekao da sazida jedan dom za uboge.

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Najzad ovaj sveti čovjek, sav ispunjen silom i dobrotom nebeskom, preminuo je 27. juna 530. godine. Sahranjen je u crkvi Svetog mučenika Mokija, njegovog srodnika.

Prema vjerovanju, Sampson se i nakon smrti više puta javljao onima koji su ga u pomoć dozivali.

Danas bi vjernici trebalo da izgovore sljedeći tropar:

"U trpljenju tvome stekao si nagradu tvoju, prepodobni oče, neprestano prebivajući u molitvama, zavoljevši uboge i njima pomažući. Moli se Hristu Bogu Sampsone milostivi i blaženi, da spase duše naše."

(Kurir)