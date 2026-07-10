Pijemo je i po više puta dnevno: Da li nas kafa čini starijima?

Sve veći broj istraživanja ukazuje na snažnu povezanost između konzumiranja kofeina, zdravlja kože i biološkog procesa starenja.

Kafa je prirodni izvor kofeina, stimulansa gorkog ukusa koji se prirodno nalazi u više od 60 vrsta biljaka.

Kofein i zdravlje kože

Istraživanja pokazuju da kofein može uticati na zdravlje kože na više načina, i pozitivno i negativno.

Kolagen je važan gradivni element kože koji joj daje strukturu i elastičnost, pružajući joj mlađi i čvršći izgled. Kako starimo, nivo kolagena prirodno opada, ali istraživanja pokazuju da ekstrakt kafe može pomoći u povećanju nivoa kolagena u koži, piše Health.

Međutim, druge studije pokazuju različite rezultate kada je riječ o vezi između kofeina i kolagena.

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Neke laboratorijske studije sugerišu da kofein može uticati na sintezu i razgradnju kolagena, ali nalazi su različiti i većina istraživanja je preklinička, odnosno nije sprovedena na ljudima - rekla je za Health Debi Petitpejn, registrovana dijetetičarka i portparolka Akademije za ishranu i dijetetiku.

Dehidracija i elastičnost kože

Ključ je u umjerenoj konzumaciji.

Visok unos kofeina može dovesti do dehidracije organizma, a samim tim i kože.

Međutim, jedno istraživanje pokazalo je da ekstrakt pulpe kafe značajno poboljšava elastičnost kože, njenu vlažnost, sjaj, teksturu i druge pokazatelje zdravlja kože koji se povezuju sa mlađim izgledom.

Druga istraživanja takođe su pokazala blagotvorne efekte ekstrakta kafe na elastičnost i vlažnost kože, što se povezuje sa polifenolima (biljnim jedinjenjima sa antioksidativnim svojstvima) koji se nalaze u kafi.

Kafa može pomoći u borbi protiv upale

Male do umjerene količine kofeina mogu biti posebno korisne u borbi protiv upale.

Malo kofeina je u redu, posebno ako dolazi iz kafe ili čaja, jer ova pića sadrže antioksidanse i polifenole koji mogu pomoći u smanjenju upale i zaštiti kože od oksidativnog stresa, koji doprinosi starenju - rekao je Petitpejn.

(NovostiMagazin)