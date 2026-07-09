Oprez ujutru: Ove navike ubrzavaju starenje

Doručak se često smatra najvažnijim obrokom u danu, ali pojedine jutarnje navike i greške koje pravimo odmah nakon buđenja mogu negativno uticati na zdravlje.

Stručnjaci upozoravaju da ove loše odluke, dugoročno gledano, doprinose znatno bržem starenju organizma i dramatično povećavaju rizik od zdravstvenih problema koji se povezuju sa kraćim životnim vijekom.

Ukoliko su vam mladalački izgled i vitalnost važni, izbor hrane na samom početku dana diktira kako će vaše tijelo funkcionisati. Nutricionistkinja Roksana Ehsani ističe da je doručak idealan trenutak da se unesu vlakna i antioksidansi. Nutricionista Džonatan Valdez predlaže obavezno uključivanje povrća bogatog vitaminima A i C, kao i proteina neophodnih za proizvodnju kolagena, što direktno utiče na to da izgledate svježe i osjećate se energično.

Top 5 jutarnjih grešaka koje urušavaju mladost

Ako ujutru birate brza i nezdrava rješenja, pravite podlogu za prerano starenje ćelija. Ovo je pet najčešćih navika koje morate promijeniti:

Ispijanje zaslađene kafe

Kafe bogate kalorijama, pune šećera, sirupa i šlaga su najgori izbor za početak dana. One ne pružaju stalno oslobađanje energije, već dovode do naglog skoka insulina, nakon čega nivo energije brzo pada, ostavljajući vas umornim. Uz obrok se radije odlučite za lakšu, crnu kafu ili čaj.

Konzumiranje prerađenog mesa i brze hrane

Slanina, kobasice i peciva iz pekara puni su zasićenih masti, natrijuma i nitrata. Ovi sastojci izazivaju inflamatorni stres u tijelu, povećavaju loš holesterol i krvni pritisak, što ubrzava starenje kože i organa. Bolji izbor je tortilja od cijelog zrna sa jajima i povrćem.

Mršav unos antioksidanata

Ako je vaš doručak koloritno "neutralan" (hljeb, pašteta, lisnato tijesto), tijelu uskraćujete ključne mikronutrijente. Antioksidansi iz svježeg voća i povrća su brana protiv starenja. Dodajte spanać i paradajz u sendvič sa jajetom, ili ubacite bobičasto voće u jogurt i smuti.

Ignorisanje hidratacije

Voda je ključna da bi koža ostala elastična, a toksini se izbacili iz organizma. Izbjegavanje vode ujutru direktno utiče na stvaranje bora. Preporuka je šest do osam čaša vode dnevno, a najbolji pokazatelj hidratacije je svijetla boja urina.

Preskakanje doručka

Ovo je jedna od najštetnijih navika za dugovječnost. Istraživanja pokazuju da ljudi koji redovno doručkuju imaju mnogo zdravije navike i unose više vlakana. Ako ujutru osjećate mučninu ili sitost, vjerovatno ste pretjerali sa večerom. Čak i mala užina, poput banane i šake oraha, bolja je od potpunog gladovanja, jer sprečava prejedanje kasnije tokom dana, prenosi Danas.rs.