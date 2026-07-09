Širi strah i panika: Evropljani gledaju u novčanik, spremni na radikalne rezove

Čak 79 odsto Nijemaca zabrinuto je za svoju finansijsku budućnost, troše ušteđevinu da bi preživjeli mesec, a mnogi se pribojavaju da u narednim mjesecima neće moći da izmire račune.

Dugotrajan niz ekonomskih kriza i talasi inflacije stavili su građane Njemačke pod veliki finansijski pritisak, zbog čega više od polovine stanovništva planira ozbiljne mjere štednje i značajno smanjenje lične potrošnje. Veliko međunarodno istraživanje, čije rezultate prenosi Nemačka novinska agencija (dpa), pokazuje da prvi znaci stabilizacije privrede nisu uspeli da ublaže finansijsku neizvesnost i zabrinutost koju građani svakodnevno osjećaju.

U okviru ovog opsežnog istraživanja anketirano je 5.000 ljudi u nekoliko evropskih zemalja, od čega je 1.000 ispitanika bilo iz Njemačke. Rezultati pokazuju da su Nijemci veoma pesimistični - čak 79 odsto njih izrazilo je veliku zabrinutost za svoju finansijsku budućnost. To je više od proseka od 78 odsto zabeleženog u Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Poljskoj i Velikoj Britaniji. U nemačkom uzorku, 28 odsto ispitanika očekuje da će se njihova finansijska situacija dodatno pogoršati u narednih 12 mjeseci.

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Pored toga, 38 odsto građana Njemačke smatra da će im na kraju mjeseca ostajati znatno manje novca nego ranije, dok 18 odsto strahuje da neće moći na vreme da izmiri sve račune. Posebno zabrinjava podatak da sedam odsto ispitanika procjenjuje da u narednom periodu neće biti u mogućnosti da plati kiriju ili ratu stambenog kredita, što ukazuje na ozbiljne probleme u kućnim budžetima.

Finansijski oprez postao svakodnevica

"Godine kriza i neizvesnosti narušile su osećaj sigurnosti kod mnogih ljudi. Neprestano suočavanje sa novim izazovima pretvorilo je finansijski oprez u svakodnevicu", izjavio je direktor kompanije Crif Frank Šlajn, komentarišući rezultate istraživanja.

On je dodao da "prvi pokazatelji stabilizacije privrede nisu uspeli da smanje finansijski pritisak koji građani osjećaju“.

Zbog takvih okolnosti, 51 odsto anketiranih Nijemaca planira da se sa finansijskom neizvjesnošću izbori smanjenjem troškova. Među njima, 32 odsto planira umjereno da smanji potrošnju, dok je 19 odsto spremno na ozbiljne i radikalne rezove.

Kada je riječ o svakodnevnim kupovinama i životnim troškovima, četvrtina ispitanika spas vidi isključivo u popustima i akcijskim ponudama. Da je situacija u najvećoj evropskoj ekonomiji postala veoma ozbiljna pokazuje i podatak da je 15 odsto Nijemaca priznalo da je već moralo da posegne za ušteđevinom ili novcem iz fonda za nepredviđene situacije kako bi pokrilo osnovne životne troškove, prenosi Kurir.