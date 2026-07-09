Pećanac pozvao poljoprivrednike da iskoriste podsticaje u iznosu od 1.7 miliona KM

Direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banjaluka Bojan Pećanac pozvao je poljoprivredne proizvođače sa područja grada da iskoriste ovogodišnje podsticaje za razvoj poljoprivredne proizvodnje, za koje je iz budžeta obezbijeđeno 1,7 miliona KM.

Kako je istakao, raspisan je javni poziv koji će biti otvoren narednih 30 dana.

„Poziv će biti otvoren narednih 30 dana i pozivam sve poljoprivredne proizvođače koji ispunjavaju uslove da se prijave. Cilj nam je da podržimo domaću proizvodnju, unaprijedimo konkurentnost naših gazdinstava i dodatno osnažimo razvoj ruralnih područja“, rekao je Pećanac.

Pravo na podsticaje imaju fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Banjaluke i ispunjavaju uslove propisane pravilnikom.

Osim registrovanih proizvođača, za sredstva namijenjena nabavci sjemenskog materijala povrtarskih kultura i đubriva mogu konkurisati i neregistrovana domaćinstva, kao i nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva.

Pećanac je naveo da su javni poziv, pravilnik, uslovi za ostvarivanje prava i prijavni obrasci dostupni na zvaničnoj internet stranici Centra za razvoj poljoprivrede i sela, gd‌je zainteresovani mogu pronaći sve informacije potrebne za podnošenje prijave.