NSRS usvojila set zakona o povećanju plata u javnom sektoru

Usvojeni su sljedeći zakoni po hitnom postupku: Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske i Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović obrazložila je da je setom zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima predviđeno povećanje plata od pet odsto od 1. avgusta.

Po hitnom postupku usvojen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je uvođenje novih odlikovanja kojim su borci odlikovani za vojne zasluge u ratu i doprinos u odbrani Republike Srpske, a koja važećim propisom nisu bila definisana kao odlikovanja za koja je utvrđeno pravo na novčanu naknadu za nosioce tih odlikovanja.

Izmjenom ove odredbe otklanja se postojeći nedostatak i obezbjeđuje ravnopravni status nosilaca odlikovanja za zasluge u odbrani Republike Srpske.

Takođe, izvršena je dopuna odredbe kojom se reguliše mogućnost ostvarivanja statusa i prava nove kategorije boraca koji imaju prijavljeno prebivalište u Brčko Distriktu BiH.

Narodna skupština usvojila je, po hitnom postupku, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, Zakon o dopuni Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske, Zakon o dopuni Zakona o Akcijskom fondu Republike Srpske, Zakon o izmjenama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.

U redovnoj proceduri usvojen je Zakon o platnim uslugama, dok su po hitnom postupku usvojeni Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjem platnom prometu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom novcu, kao i Zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj.

Po hitnom postupku usvojeni su i Zakon o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banja Luka – Prijedor, Zakon o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača i Zakon o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta „9. januar“ Banja Luka – Doboj.

Narodni poslanici, po hitnom postupku, usvojili su i Zakon o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.

Razlozi za donošenje Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se ovim zakonom izjednačavaju uslovi za ostvarivanje prava na penziju policijskih službenika koji su stekli uslove za penziju prije stupanja na snagu Zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima iz 2019. godine i policijskih službenika koji su stekli uslove nakon stupanja na snagu Zakona.

Ovom odredbom bi se postiglo izjednačavanje uslova za ostvarivanje prava na penziju ranije penzionisanih policijskih službenika sa policijskim službenicima koji su to pravo ostvarili pod povoljnijim uslovima na osnovu odredbe člana 136a.

Na ovaj način Ministarstvo obezbjeđuje da svi policijski službenici koji su penzionisani kao pripadnici ovog ministarstva ostvaruju svoja prava, a koja proističu iz radnog odnosa u Ministarstvu, pod jednakim uslovima.

Takođe, po hitnom postupku usvojeni su i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

Usvojen je i Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske – po hitnom postupku.

U Zakonu o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske dodat je član 359a, kojim se propisuje da ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

Istom kaznom kazniće se i ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet simbole, oznake, zastave, pozdrave, parole ili druge sadržaje kojima se promoviše ili veliča ustaštvo ili ustaška ideologija Nezavisne Države Hrvatske.

Ako je usljed djela došlo do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do pet godina, a istom kaznom kazniće se i organizator ili lice koje finansira ili na drugi način pomaže vršenje krivičnog djela.

Članom 359b. propisuje se da ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave, parole kojima se promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine, kazniće se kaznom zatvora do tri godine. Ako je usljed djela došlo do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do pet godina, a predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela, oduzeće se, i njihovo uklanjanje i uništenje izvršiće se o trošku učinioca.

Usvojen je i Zakon o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti – po hitnom postupku.

U članu 21a. u stavu 1 Zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti navodi se: „Grobovi, grobnice, nadgrobni spomenici, spomen-obilježja ili objekti unutar groblja ne mogu sadržavati simbole i natpise koji promovišu i veličaju ideologiju Nezavisne Države Hrvatske i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju, a koji vrijeđaju vjerske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana“.

U stavu 2 ovog člana zakona navodi se: „Simbolima i natpisima kojima se promoviše i veliča ideologija Nezavisne Države Hrvatske i ustaška, nacistička i fašistička ideologija smatraju se: zastava Nezavisne Države Hrvatske sa prvim bijelim poljem na šahovnici, ustaški simbol u obliku latiničkog slova ʼUʼ, pozdrav ʼZa dom spremniʼ, oznaka handžar divizije, kao i svi drugi simboli i natpisi kojima se veliča i promoviše ta ideologija“.

Narodni poslanici usvojili su i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama, uz prihvaćen Zaključak o upućivanju ovog nacrta zakona u stručnu rasrpavu, koja će da bude sprovedena u roku od 60 dana.

Trideset deveta posebna sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u utorak, 14. jula, u 10 časova.