Stevandić: Krivična prijava protiv Crnatka i Vukanovića

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je krivičnu prijavu protiv narodnih poslanika Igora Crnatka i Nebojše Vukanovića zbog ugrožavanja bezbjednosti njegove porodice, uz ocjenu da treba da završe u zatvoru.

"Crnadak i Vukanović su ugrozili bezbjednost moje porodice, zbog širenja laži o navodnom `crvenom kombiju` u toku rata u Kotor Varošu na osnovu čega moja porodica dobija prijetnje od ekstremista", rekao je Stevandić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

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Podsjetio je da zbog laži o "crvenom kombiju" postoje sudske presude u njegovu korist i da mu se i bivši ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić ranije izvinio.

"Za `crveni kombi` u Kotor Varošu protiv mene ne postoji nikakva istraga niti optužnica. Kada to ugrozi nečiju porodicu, onda taj koji širi takve neistine treba da zna da se za to ide u zatvor", pojasnio je Stevandić.

Okrivio je Crnatka i Vukanovića da svjesno izazivaju nasilje prema njemu i njegovoj porodici, prenosi "Srna".

Stevandić je rekao da nije prijetio da će crveni kombi doći kući Crnatku, koji je to tako predstavio javnosti, već da je metaforički rekao da se onome ko iznosi laži i neistine "crveni kombi vrati kao bumerang".

Novinarima je predočio kopije pet sudskih presuda u kojima je presuđen Igor Crnadak zbog ranijeg neplaćanja duga za telefon, osiguranje i komunalne usluge.

"Sud je naložio da mu se zaplijene stvari nakon presude, ali ga je tada čuvala Sipa jer je bio ministar u Savjetu ministara. To govori koliko su se ti ljudi tada osjećali silno i zaštićeno jer su se smatrali favoritom međunarodne zajednice", rekao je Stevandić.

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Stevandić je istakao da je Vukanović na jučerašnjem zasjedanju vrijeđao ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radana Ostojića, zbog čega je uz pomoć obezbjeđenja i udaljen iz skupštinske sale.

"Svakoga ko remeti rad parlamenta Republike Srpske izbaciću sa sjednice", podsjetio je Stevandić.

Narodni poslanici Igor Crnadak i Nebojša Vukanović smatraju da se Stevandić neprimjenjeno ponašao prema njima.