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Pjesma kojom su Argentinci proslavili pobjedu nad Egiptom - omaž legendarnom Maradoni

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ATV redakcija
09.07.2026 13:33

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Аргентинац Лаутаро Мартинез, центар, и његови саиграчи славе на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Египта у Атланти, уторак, 7. јула 2026.
Foto: AP Photo/Colin Hubbard / Tanjug

Trenutno popularna pjesma "La Cuarta Estrella" koju su fudbaleri Argentine pjevali u svlačionici poslije pobjede nad Egiptom, nije samo pjesma o pohodu na četvrtu zvezdicu, već i omaž Dijegu Maradoni.

U stihovima se podsjeća na Mundijal 1994. u SAD, kada je Maradona izbačen sa turnira nakon pada na doping testu. Mnogi Argentinci i danas vjeruju da je prema njemu učinjena velika nepravda i da mu je uskraćen oproštaj od reprezentacije kakav je zaslužio, prenosi Mocart sport.

Zbog toga navijači u pjesmi vide Mundijal 2026, koji se ponovo igra u SAD, kao priliku da "La Skaloneta" (nadimak za sadašnju reprezentaciju Argentine pod vođstvom selektora Lionela Skalonija) - 32 godine kasnije ispravi tu nepravdu.

Vjeruju da Lionel Mesi može da dovrši ono što je Maradona morao da ostavi nedovršeno - da donese Argentini titulu prvaka svijeta na američkom tlu i simbolično vrati ono što je, po njihovom mišljenju, njemu bilo oduzeto.

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Tagovi :

Argentina

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

pjesma

Diego Maradona

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