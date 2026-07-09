Kakav Mesi, mladi luk je apsolutna senzacija Svjetskog prvenstva

Argentinac Lionel Mesi pruža sjajne partije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu i trenutno predvodi listu najboljih strijelaca sa osam golova.

Ipak, čini se da mu jedan drugi igrač i jedna biljka kradu slavu.

Naime, njegov prvi pratilac po broju golova, uz Kilijana Mbapea, Erling Haland pokupio je simpatije navijača širom svijeta.

Na društvenim mrežama šire se "mimovi" u kojima je glavna uloga upravo Haland, koji je svojim šaljivim ponašanjem i opuštenim javnim nastupima kupio srca ljudi.

Jedan od najzapaženijih šaljivih snimaka je onaj kojeg Halanda porede sa mladim lukom.

"Da li se ja gubim ili ovo izgleda kao Haland", stoji uz opis samo jednog snimka koji prikazuje struk mladog luka, a potom i Norvežanina.

Tako je svoju slavu našao i mladi luk koji je postao apsolutna senzacija Svjetskog prvenstva.