Pokušao ubiti brata pjevačice, osuđen na tri godine zatvora!

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružni sud u Trebinju osudio je Nikolu Todorovića na tri godine zatvora zbog pokušaja ubistva svog najboljeg prijatelja Stefana Cerovine, brata pjevačice Verene Cerovine.
Zločin se dogodio 25. maja 2023. godine u mjestu Donje Čičovo - Petrovo Polje kod Trebinja. Prema nezvaničnim informacijama u vrijeme napada obojica su bili pod dejstvom alkohola. Nakon ranjavanja optuženi Nikola je Stefana prevezao u bolnicu.
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U optužnici se navodilo da je Todorović nožem ubo Cerovinu u vitalni dio tijela, odnosno desnu stranu grudnog koša i time počinio krivično djelo pokušaj ubistva.
Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.
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