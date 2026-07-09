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Pokušao ubiti brata pjevačice, osuđen na tri godine zatvora!

Autor:

Ognjen Matavulj
09.07.2026 13:28

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Покушао убити брата пјевачице, осуђен на три године затвора!

Okružni sud u Trebinju osudio je Nikolu Todorovića na tri godine zatvora zbog pokušaja ubistva svog najboljeg prijatelja Stefana Cerovine, brata pjevačice Verene Cerovine.

Zločin se dogodio 25. maja 2023. godine u mjestu Donje Čičovo - Petrovo Polje kod Trebinja. Prema nezvaničnim informacijama u vrijeme napada obojica su bili pod dejstvom alkohola. Nakon ranjavanja optuženi Nikola je Stefana prevezao u bolnicu.

verena cerovina

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U optužnici se navodilo da je Todorović nožem ubo Cerovinu u vitalni dio tijela, odnosno desnu stranu grudnog koša i time počinio krivično djelo pokušaj ubistva.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Верена Церовина

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Stefan Cerovina

Nikola Todorović presuda

Okružni sud Trebinje

presuda

pokušaj ubistva

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