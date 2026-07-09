Drama u BiH: Na putu uperio pušku u ljude

Autor:ATV redakcija
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Muškarac E. M. (44) iz Srebrenika uhapšen je zbog sumnje da jer je pušku sa metkom u cijevi usmjerio prema više ljudi na lokalnom putu u naselju Murati, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Policija je juče uhapsila E. M. postupaju po prijavi od 4. jula. Od njega je oduzeto oružje, za koje uhapšeni nije imao važeću ispravu.
Osumnjičen je da je ozbiljno ugrozio sigurnost građana.
Nakon kriminalističke obrade uhapšeni je predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela.
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