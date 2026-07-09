Napravio haos u Austriji: Sipa uhapsila muškarca sa Interpolove potjernice

Pripadnici SIPA uhapsili su muškarca u Velikoj Kladuši koji je bio na Interpolovoj potjernici zbog više krivičnih djela počinjenih u Austriji.

On se sumnjiči da je učestvovao u izvršenju više teških krivičnih djela, među kojima su namjerna paljevina, provalne krađe, teška oštećenja imovine, neovlašteno korištenje vozila te krivična djela iz oblasti eksplozivnih materija.

Za ova djela je, prema Krivičnom zakonu Austrije, propisana kazna zatvora u trajanju do 15 godina.

Uhapšeni je, nakon kriminalističke obrade, predat u nadležnost Suda BiH.

"Prilikom realizacije navedenih aktivnosti ostvarena je saradnja sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona", saopšteno je iz SIPA.