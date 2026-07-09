"Biseri Plive" oduševili publiku: Opština Jezero predstavila Srpsku u Zelenodoljsku

Delegacija Opštine Jezero, predvođena načelnicom Snežanom Ružičić, boravila je u Republici Tatarstan, gdje je na poziv gradonačelnika Zelenodoljska Mihaila Pavloviča Afanasjeva učestvovala na tradicionalnoj manifestaciji slovenske kulture "Ivan Kupala", održanoj 4. jula u parku "Brezov gaj".

Posjeta Republici Tatarstan realizovana je uz podršku Palate predsjednika Republike Srpske, a predstavlja prvu saradnju na nivou lokalnih zajednica nakon zvaničnih susreta i uspostavljanja saradnje između Vlade Republike Tatarstan i Vlade Republike Srpske, čime je otvoreno novo poglavlje u povezivanju lokalnih zajednica dvije prijateljske republike.

Tokom posjete održan je zvaničan sastanak sa gradonačelnikom Zelenodoljska, na kojem je razgovarano o mogućnostima unapređenja prijateljske saradnje između dvije lokalne zajednice, s posebnim akcentom na oblast kulture, turizma, razmjenu iskustava i realizaciju zajedničkih projekata.

Načelnica Snežana Ružičić istakla je da ovakvi susreti predstavljaju značajan korak u povezivanju lokalnih zajednica i otvaranju novih mogućnosti za međunarodnu saradnju.

"Velika mi je čast što smo imali priliku da predstavimo Jezero u Republici Tatarstan i razgovaramo o mogućnostima buduće saradnje. Vjerujem da prijateljstva koja gradimo kroz kulturu, tradiciju i međusobno poštovanje mogu donijeti brojne koristi našoj opštini, prije svega kroz razmjenu iskustava i razvoj zajedničkih projekata", rekla je Ružičićeva.

Ona je naglasila da je tokom sastanka razmatrana i mogućnost potpisivanja Sporazuma o saradnji između Opštine Jezero i grada Zelenodoljska.

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"Naš cilj je da Jezero bude prepoznato i van granica Republike Srpske, kao sredina koja njeguje svoju tradiciju, ali je istovremeno otvorena za nova partnerstva i međunarodnu saradnju. Uvjerena sam da će razgovori koje smo vodili predstavljati dobar temelj za buduće zajedničke projekte", poručila je Ružičićeva.

Delegacija Opštine Jezero potom je prisustvovala centralnom programu manifestacije “Ivan Kupala“, jednog od najznačajnijih praznika slovenske kulture, posvećenog očuvanju običaja, tradicije i kulturnog nasljeđa.

Načelnica Opštine Jezero Snežana Ružičić obratila se učesnicima i nekoliko desetina hiljada posjetilaca manifestacije, govoreći o prijateljskim odnosima Republike Srpske i Republike Tatarstan, kao i istorijskim, kulturnim i duhovnim vezama srpskog i ruskog naroda.

Delegacija Opštine Jezero u Republici Tatarstan

"Velika mi je čast što sam imala priliku da se obratim na ovoj značajnoj manifestaciji i predstavim ne samo Opštinu Jezero, već i Republiku Srpsku. Vjerujem da ovakvi susreti dodatno učvršćuju prijateljske odnose naših naroda i otvaraju prostor za još snažniju saradnju u oblastima kulture, obrazovanja, turizma i drugih zajedničkih projekata", istakla je Ružičićeva.

Poseban doprinos manifestaciji dali su članovi etno ansambla "Biseri Plive" iz Jezera, koji su svojim nastupom predstavili kulturnu tradiciju i običaje našeg kraja, dostojno predstavljajući Opštinu Jezero i Republiku Srpsku pred brojnim posjetiocima.

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Tokom trodnevne posjete delegacija je obišla i znamenitosti Kazanja, među kojima Kazanjski kremlj, Starotatarsku slobodu, Sabornu crkvu Kazanjske ikone Presvete Bogorodice i kompleks "Tugan Avilim", učestvovala u radionici pripreme tradicionalnog tatarskog peciva ečpočmak, posjetila Raifski Bogorodičin muški manastir, Muzej istorije i kulture grada Zelenodoljska i Omladinski centar "Port", gdje je organizovano druženje sa djecom iz ovog okruga.

Posljednjeg dana posjete delegacija je obišla istorijsko ostrvo-grad Svijažsk, njegove muzeje i manastirske komplekse, upoznajući se sa bogatim kulturnim i duhovnim nasljeđem ovog dijela Republike Tatarstan.

Posjeta Republici Tatarstan potvrdila je opredijeljenost Opštine Jezero da kroz međunarodnu saradnju, kulturnu razmjenu i promociju svojih vrijednosti gradi nova partnerstva i doprinosi razvoju lokalne zajednice.