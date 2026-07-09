Humanost na djelu: Policajci iz Gradiške pomogli samohranoj majci troje djece

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske uprave Gradiška uručili su novčanu pomoć i osnovne životne namirnice Dijani Ćulibrk iz Gradiške, samohranoj majci troje djece.
Ovakav gest je još jedan dokaz da je, pored provođenja zakona, policija tu za građane i u trenucima kada im je podrška potrebna.
Republika Srpska
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"Humanost i briga za zajednicu dio su policijskog poziva, a pomoć onima kojima je najpotrebnija potvrda je odgovornog odnosa prema građanima", naveli su iz MUP-a Republike Srpske.
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