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Humanost na djelu: Policajci iz Gradiške pomogli samohranoj majci troje djece

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 09:04

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Полицијски службеници Полицијске управе Градишка уручили су новчану помоћ и основне животне намирнице Дијани Ћулибрк из Градишке, самохраној мајци троје дјеце.
Foto: MUP RS

Policijski službenici Policijske uprave Gradiška uručili su novčanu pomoć i osnovne životne namirnice Dijani Ćulibrk iz Gradiške, samohranoj majci troje djece.

Ovakav gest je još jedan dokaz da je, pored provođenja zakona, policija tu za građane i u trenucima kada im je podrška potrebna.

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"Humanost i briga za zajednicu dio su policijskog poziva, a pomoć onima kojima je najpotrebnija potvrda je odgovornog odnosa prema građanima", naveli su iz MUP-a Republike Srpske.

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PU Gradiška

Gradiška

MUP Republike Srpske

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