Promjena u Višegradu: Perišić vratio svoj mandat

Razlog za ovaj potez je taj što je Perišić kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Nedeljko Perišić odbornik SNSDa u Skupštini opštine Višegrad vratio je mandat. Razlog je taj jer je Perišić kandidat SNSDa za poslanika u NSRS. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/k2Dp65DcDc — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) July 7, 2026

"Sve što sam do sada radio bilo je sa jednim ciljem – da Višegrad bude bolje mjesto i da ću se za njega boriti. Hvala svakom čovjeku koji mi je pružio ruku i hvala mojim sugrađanima koji su me učili da politika ima smisla samo ako služi narodu", kazao je Perišić.