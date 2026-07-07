Promjena u Višegradu: Perišić vratio svoj mandat

Autor:ATV redakcija
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Nedeljko Perišić, odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Višegrad, vratio je mandat.
Razlog za ovaj potez je taj što je Perišić kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Nedeljko Perišić odbornik SNSDa u Skupštini opštine Višegrad vratio je mandat. Razlog je taj jer je Perišić kandidat SNSDa za poslanika u NSRS. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/k2Dp65DcDc— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) July 7, 2026
"Sve što sam do sada radio bilo je sa jednim ciljem – da Višegrad bude bolje mjesto i da ću se za njega boriti. Hvala svakom čovjeku koji mi je pružio ruku i hvala mojim sugrađanima koji su me učili da politika ima smisla samo ako služi narodu", kazao je Perišić.
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