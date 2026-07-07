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Promjena u Višegradu: Perišić vratio svoj mandat

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 11:25

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Недељко Перишић, одборник СНСД-а у Скупштини општине Вишеград,
Foto: ATV

Nedeljko Perišić, odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Višegrad, vratio je mandat.

Razlog za ovaj potez je taj što je Perišić kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Sve što sam do sada radio bilo je sa jednim ciljem – da Višegrad bude bolje mjesto i da ću se za njega boriti. Hvala svakom čovjeku koji mi je pružio ruku i hvala mojim sugrađanima koji su me učili da politika ima smisla samo ako služi narodu", kazao je Perišić.

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Tagovi :

Nedeljko Perišić

Višegrad

SNSD

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