Žrtvu tukao špicom za beton: Banjalučkom Arkanu osam i po godina zatvora!

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Ranka Marjanovića (41) zvanog Arkan na osam i po godina zatvora zbog razbojništva i krađe.

Presuda je donesena nakon što je Vrhovni sud odbio žalbu odbrane kao neosnovanu, te potvrdio prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Banjaluci.

Marjanović je za razbojništvo osuđen na osam godina zatvora, dok je zbog krađe bicikla dobio godinu zatvora. Obje kazne su mu objedinjene u jedinstvenu od osam i po godina zatvora.

Žrtvu udarao špicom za bušenje betona

U presudi se navodi da je razbojništvo počinjeno 17. oktobra 2024. godine. Marjanović je oko 3.30 časova došao do barake Đure T. u banjalučkoj ulici Vase Vidovića. U šupi, pored ulaznih vrata, pronašao je željezni alat - špic namijenjen za bušenje betona dužine oko 30 centimetara i potom sa istim ušao u baraku i spavaću sobu.

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Prišao je krevetu na kome je Đuro T. spavao, te ga je probudio i tražio da mu da 200 KM. Kada je oštećeni rekao da nema novca, Marjanović ga je rukama uhvatio u predjelu grudi i bacio ga na pod sobe, nakon čega mu je upotrebom špica, namijenjenog za bušenje betona, zadao više udaraca u glavu, te ga nastavio udarati štakom po glavi i tijelu, zadavši mu teške povrede glave, ruku i noge.

Ukrao štaku za hodanje

Nakon premlaćivanja iz kuće je odnio štaku, mobilni telefon nepoznate marke u kojem se nalazila pretplatnička kartica, kao i brusilicu "boš".

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Drugom tačkom optužnice tereio se da je da je 10. septembra 2024. godine u Vlašićkoj ulici u Banjaluci ukrao bicikl "fat bajk" iz dvorišta kuće T.K.

Osuđen zbog ubistva komšije

Inače, Marjanović je poznat kao višestruki prestupnik. U aprilu 2006. godine osuđen je na devet godina zatvora zbog ubistva komšije Stojana Milakovića (55), koga je 24 puta izbo nožem po grudima, trbuhu i rukama. Zločin se dogodio na seoskom putu u Kmećanima, a motiv je bilo koristoljublje jer je Marjanović žrtvi iz džepa ukrao 54 marke. Uz kaznu zatvora tada mu je izrečena i mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja.

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U žižu javnosti ponovo je dospio u martu 2017. godine kada je pijan skočio u prazan bazen i zadobio teške povrede glave. Kasnije je hapšen u policijskoj akciji ”Stočar” zbog sumnje da je krao sitnu stoku i vrijednije predmete na seoskim imanjima.