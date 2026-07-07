Pritvoren poznati ”jutjuber”, javno vrijeđao tužioca iz Tuzle

Opštinski sud u Gračanici odredio je jednomjesečni pritvor poznatom ”jutjubjeru” Amiru Hadžiću (32) iz Doboj Istoka zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo psihičko nasilje, te uhođenje i ugrožavanje sigurnosti!

Pritvor je određen na prijedlog Kantonalnog tužilaštva u Tuzli koje je protiv Hadžića pokrenulo istragu.

Vulgarno vrijeđao tužioca, u prenosu uživo

”Hadžić je osumnjičen da je početkom jula, preko svog profila na društvenoj mreži, za vrijeme javnog video prenosa, koji je bio dostupan neograničenom broju korisnika, svjesno iznosio uvredljive, ponižavajuće i vulgarne uvrede i psovke na račun tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i članova njegove porodice, tako vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet. Motiv za psihičko nasilje je pronašao u tome da je ovaj tužilac postupao u predmetu u kojem je Hadžić ranije pravosnažno osuđen za krivično djelo poreske utaje”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

Uhodio jednu osobu

Dodaju da je Hadžić je osumnjičen i da je u dužem periodu u kontinuitetu i u više međusobno povezanih radnji, putem svog profila na društvenoj mreži, objavljivao veći broj multimedijalnih sadržaja koji su se odnosili na jednu oštećenu osobu, svjestan da ponovljenim i upornim ponašanjem vrši uhođenje te osobe i da nastoji uspostaviti neželjeni kontakt i da ga na takav način zastrašuje i vrši psihički pritisak na njega, izazivajući kod oštećenog osjećaj tjeskobe, uznemirenosti i straha za vlastitu sigurnost i privatnost.

”Postoji osnovana sumnja da je i ranije, takođe koristeći javni video prenos na društvenoj mreži, uputio ozbiljne prijetnje prema dvije oštećene osobe i tako kod njih izazvao osjećaj straha i ugroženosti za njihove živote i sigurnost”, navodi se u saopštenju.

Nadležnost određuje Federalno tužilaštvo

Istragu protiv Hadžića tužilaštvo vodi u saradnji sa istražiocima Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, Odsjeka za borbu protiv organiziranog i kompjuterskog kriminala i OKP PU Gračanica. Uhapšen je 3. jula nakon obavljenog pretresa u njegovoj porodičnoj kući i predat u nadležnost tužilaštva.

”Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Hadžića. Predmet će biti proslijeđen Federalnom tužilaštvu FBiH na delegaciju nadležnosti drugom tužilaštvu u Federaciji BiH s obzirom na to da je jedna od oštećenih osoba tužilac u ovom Tužilaštvu”, navodi se u saopštenju.