Uhapšen Danijel Trninić: Osumnjičeni za pucnjavu u Čakovcu ranije osuđivan u BiH

Autor:ATV redakcija
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Uhapšen je Danijel Trninić (42), muškarac osumnjičen da je u subotu na parkingu u Čakovcu pucao i teško ranio dvojicu muškaraca.
Kako je saopštila Policijska uprava međimurska, Trninić se sumnjiči za pokušaj ubistva, kao i za izazivanje opšte opasnosti.
Za njim je od subote trajala intenzivna policijska potraga, a sumnjalo se i da je pobjegao u BiH.
Kako saznaje Indeks, Trninić je bio u bjekstvu u Sloveniji, gdje je, posredstvom osoba iz kriminalnog miljea, stupio u kontakt s policijom i prihvatio prijedlog da se dobrovoljno preda.
Trninić je rođen u Sisku, a prijavljeno prebivalište ima na području Varaždinske županije.
Odranije je poznat hrvatskoj i policiji BiH.
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Prije šest godina uhapšen je u BiH u akciji "Unikat" zajedno s još dvije osobe. U napuštenoj fabričkoj hali uzgajao je i prodavao marihuanu te posjedovao ilegalno oružje.
Zbog toga je osuđen na pet i po godina zatvora. Prema nezvaničnim informacijama, trećinu kazne odslužio je u BiH, nakon čega je, kao hrvatski državljanin, zatražio premještaj u Hrvatsku, gdje je ostatak kazne izdržao u zatvoru u Lepoglavi.
Pomenuti medij prenosi da ni nakon izlaska iz zatvora nije prestao s kriminalnim aktivnostima, a varaždinskoj policiji poznat je i po prevarama u privredi.
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Prema nezvaničnim informacijama, povod sukobu ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čakovcu bila je droga.
Dvojica ranjenih muškaraca nalaze se u Županijskoj bolnici u Čakovcu, gdje su stabilno i van životne opasnosti.
Policija je s njima obavila prve razgovore, ali će ih zvanično ispitati tek kada im se zdravstveno stanje poboljša.
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