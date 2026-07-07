Uhapšen Danijel Trninić: Osumnjičeni za pucnjavu u Čakovcu ranije osuđivan u BiH

Uhapšen je Danijel Trninić (42), muškarac osumnjičen da je u subotu na parkingu u Čakovcu pucao i teško ranio dvojicu muškaraca.

Kako je saopštila Policijska uprava međimurska, Trninić se sumnjiči za pokušaj ubistva, kao i za izazivanje opšte opasnosti.

Za njim je od subote trajala intenzivna policijska potraga, a sumnjalo se i da je pobjegao u BiH.

Dobrovoljno se predao

Kako saznaje Indeks, Trninić je bio u bjekstvu u Sloveniji, gd‌je je, posredstvom osoba iz kriminalnog miljea, stupio u kontakt s policijom i prihvatio prijedlog da se dobrovoljno preda.

Trninić je rođen u Sisku, a prijavljeno prebivalište ima na području Varaždinske županije.

Odranije je poznat hrvatskoj i policiji BiH.

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Prije šest godina uhapšen je u BiH u akciji "Unikat" zajedno s još dvije osobe. U napuštenoj fabričkoj hali uzgajao je i prodavao marihuanu te posjedovao ilegalno oružje.

Zbog toga je osuđen na pet i po godina zatvora. Prema nezvaničnim informacijama, trećinu kazne odslužio je u BiH, nakon čega je, kao hrvatski državljanin, zatražio premještaj u Hrvatsku, gd‌je je ostatak kazne izdržao u zatvoru u Lepoglavi.

Pomenuti medij prenosi da ni nakon izlaska iz zatvora nije prestao s kriminalnim aktivnostima, a varaždinskoj policiji poznat je i po prevarama u privredi.

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Prema nezvaničnim informacijama, povod sukobu ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čakovcu bila je droga.

Dvojica ranjenih muškaraca nalaze se u Županijskoj bolnici u Čakovcu, gd‌je su stabilno i van životne opasnosti.

Policija je s njima obavila prve razgovore, ali će ih zvanično ispitati tek kada im se zdravstveno stanje poboljša.