Barbara Bobak prekinula koncert: Udavih se

Mlada muzička zvijezda Barbara Bobak napravila je veče za pamćenje pred krcatim klubom u Kikindi, gdje se tražilo mjesto više.

Kako je atmosfera bila usijana od samog početka, nastup je u jednom trenutku prekinut zbog incidenta koji je pjevačicu ozbiljno ugrozio.

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Naime, dok je Barbara na samom početku nastupa izvodila jedan od svojih hitova, nasred bine su zapaljene dvije baklje očigledno u neispravnom stanju, što je dovelo do stvaranja gustog crnog dima koji je prekrio binu.

Pjevačica je u trenutku počela da se guši, zbog čega je morala hitno da zaustavi muziku kako bi se sklonila i došla do vazduha, dok je sve vrijeme mahala rukom ispred sebe.

Kao pravi profesionalac, nije dozvolila da joj incident pokvari veče, ali nije krila nezadovoljstvo zbog onoga što se desilo.

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"Ugasi ovo, udavih se! Samo momenat, ponovićemo. Ne znam čija je ovo genijalna ideja bila da se ovo upali, upropastiše mi ljudi pjesmu", rekla je pjevačica, a zatim se, čim se dim razišao, odmah okrenula ka publici:

"Kad smo već prekinuli pjesmu, hajde i da vam se javim – dobro veče! Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, mnogo mi je drago što vas vidim", poručila je Barbara, što je publika pozdravila ovacijama.

Nakon kratkog prekida, žurka se nastavila još jačim tempom. Publika je do kraja večeri pjevala i igrala uz Barbarine hitove i pjesme koje izvodi, a pjevačica nije dozvolila da ovaj neprijatni detalj utiče na atmosferu, piše "Telegraf".