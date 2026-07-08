Bred Pit pozirao za društvene mreže sa 29 godina mlađom ljepoticom

Holivudski glumac Bred Pit (62) i njegova d‌jevojka, Ines de Ramon (33), bili su među hiljadu zvanica na raskošnom vjenčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija.

Iako još uvijek nema nikakvih fotografija mlade, sve je uspjela da zadrži u tajnosti, zvanice na Instagramu dijele svoje fotografije.

Tako su Ines i Bred osvanuli na mrežama, što je ujedno njihova prva zajednička fotografija na Instagramu, zahvaljujući frizerki Lauri Zanoleti, koja ih je objavila.

"Moj najdraži ljubavni par", napisala je Laura u opisu.

Kako se vidi na fotografijama, oboje su bili savršeno stilizovani. Bred je odabrao elegantno crno odijelo, dok je Ines bila u čipkastoj crnoj haljini sa spuštenim bretelama.

Bred Pit i Ines de Ramon su svoju ljubavnu priču započeli još 2022. godine, a iako su se od početka trudili da ne otkrivaju nikakve detalje o sebi, svaki njihov korak je privlačio sve više pažnje.

Odnedavno i zvanično žive zajedno, a kako izvori bliski paru tvrde, veza im je jako ozbiljna, prenosi Superžena.