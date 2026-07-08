Logo

Bred Pit pozirao za društvene mreže sa 29 godina mlađom ljepoticom

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 14:51

Komentari:

0
Амерички глумац Бред Пит и његова партнерка Инес де Рамон аплаудирају уочи финалног тениског меча на Отвореном првенству Француске у Паризу, субота, 6. јуна 2026
Foto: AP Photo/Thibault Camus / Tanjug

Holivudski glumac Bred Pit (62) i njegova d‌jevojka, Ines de Ramon (33), bili su među hiljadu zvanica na raskošnom vjenčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija.

Iako još uvijek nema nikakvih fotografija mlade, sve je uspjela da zadrži u tajnosti, zvanice na Instagramu dijele svoje fotografije.

Tako su Ines i Bred osvanuli na mrežama, što je ujedno njihova prva zajednička fotografija na Instagramu, zahvaljujući frizerki Lauri Zanoleti, koja ih je objavila.

"Moj najdraži ljubavni par", napisala je Laura u opisu.

Kako se vidi na fotografijama, oboje su bili savršeno stilizovani. Bred je odabrao elegantno crno odijelo, dok je Ines bila u čipkastoj crnoj haljini sa spuštenim bretelama.

Bred Pit i Ines de Ramon su svoju ljubavnu priču započeli još 2022. godine, a iako su se od početka trudili da ne otkrivaju nikakve detalje o sebi, svaki njihov korak je privlačio sve više pažnje.

Odnedavno i zvanično žive zajedno, a kako izvori bliski paru tvrde, veza im je jako ozbiljna, prenosi Superžena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bred Pit

glumac

društvene mreže

Komentari (0)

Više iz rubrike

Барбара Бобак прекинула концерт: Удавих се

Scena

Barbara Bobak prekinula koncert: Udavih se

1 h

0
Гоца Тржан

Scena

Ovo niko nije očekivao: Ivan Marinković se javno obratio Goci Tržan

1 h

0
Дрвосјеча из спота "Иди док си млад" коју изводи Светлана Цеца Ражнатовић

Scena

Ovu grešku u Cecinom spotu 30 godina niko nije primjetio

1 h

0
Алис Чапман, инфлуенсерка коју је непримјерено додиривао возач док је стопала у БиХ

Scena

Poznata influenserka stopirala do Mostara: Vozač je hvatao za grudi

2 h

0

  • Najnovije

15

01

Momčilo Perišić pušten na slobodu

14

58

Volite ljeto: Nova prognoza će vas potpuno šokirati

14

56

Morsko stvorenje prestravilo kupače na poznatom ljetovalištu: Upućen hitan apel

14

56

Nezgoda u Banjaluci: Povrijeđen motociklista

14

51

Bred Pit pozirao za društvene mreže sa 29 godina mlađom ljepoticom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima