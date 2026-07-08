FIFA razmatra povratak Rusije!

FIFA potvrdila je da će razmotriti mogućnost povratka ruskih reprezentacija i klubova u međunarodna takmičenja, nakon što je Međunarodni olimpijski komitet (MOK) pozvao međunarodne sportske saveze da preispitaju sankcije uvedene Rusiji zbog rata u Ukrajini.

Ukoliko FIFA donese pozitivnu odluku, to bi moglo da označi kraj suspenzije ruskog fudbala, koja traje od 2022. godine, i otvori put ruskim sportistima ka učešću na ljetnjim Olimpijskim igrama 2028.

Iz svjetske kuće fudbala saopšteno je da je primljena informacija o odluci MOK-a da privremeno ukine suspenziju Olimpijskom komitetu Rusije (ROC).

FIFA navodi da će pažljivo analizirati ovu odluku pre nego što donese bilo kakve naredne korake, u konsultaciji sa relevantnim akterima.

Pošto je MOK izmenio svoje preporuke, sada će svaki međunarodni sportski savez samostalno odlučivati da li će dozvoliti povratak ruskih sportista i reprezentacija.

Suspenzija traje od 2022. godine

Ruske reprezentacije i klubovi isključeni su iz takmičenja pod okriljem FIFA i UEFA nakon početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

U međuvremenu, Rusi su igrali samo prijateljske utakmice sa prijateljskim zemljama, među kojima je i Srbija.

Predsjednik FIFA Đani Infantino još u februaru je nagovijestio da bi pitanje suspenzije trebalo ponovo razmotriti, ocijenivši da zabrana "nije postigla ništa i samo je stvorila još više frustracije i mržnje".

Prvi koraci već napravljeni

FIFA je u međuvremenu odobrila nastup ruske reprezentacije do 15 godina na U15 Svjetskom prvenstvu, koje će u oktobru biti održano u Azerbejdžanu.

Istovremeno, Infantino se ponovo našao na meti kritika zbog ranijih veza sa Rusijom.

Kritičari podsjećaju na njegovu blisku saradnju sa Moskvom tokom organizacije Svjetskog prvenstva 2018, kao i na Orden prijateljstva koji mu je 2019. godine uručio Vladimir Putin.

Za razliku od FIFA, UEFA zauzima oprezniji stav.

Evropska kuća fudbala je 2023. godine odustala od plana da vrati ruske omladinske selekcije u međunarodna takmičenja, nakon protivljenja velikog broja nacionalnih saveza.

Za sada nije poznato da li će UEFA slijediti eventualnu odluku FIFA i preporuke MOK-a.

(b92)