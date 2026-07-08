Najveći uspjeh Švajcarske na Mundijalu

Fudbalska reprezentacija Švajcarske plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva poslije pobjede nad Kolumbijom u penal seriji.

Poslije regularnog dijela meča nije bilo golova, nije ih bilo ni nakon produžetaka, ali tada jeste bilo najvećih uzbuđenja i velikih promašaja Kolumbijaca - neiskorišćenih, da bi tek u penal drami pobjednik bio riješen.

Švajcarska je napravila svoj najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima (istina, igrala je četvrtfinale i davne 1938. i 1954, ali sa manje učesnika) i za prolaz u polufinale igraće protiv Argentine, čiji je buran meč sa Egiptom tema dana.

Tragičari Južnoameričke selekcije koja je u pet utakmica na Mundijalu primila tek jedan gol (i to protiv Uzbekistana), bili su Davinson Sančes i Kučo Ernandes.

Sančes je pogodio prečku, dok je Ernandesu Kobel odbranio udarac.

Manuel Akanđi jedini je bio nesiguran sa "bijele tačke" ali njegov promašaj, na kraju, nije bio koban po ekipu Murata Jakina, jer su Džaka, Amduni, Iten i Vargas obavili svoj dio posla.

Možda je i najzanimljiviji detalj u penal drami, barem za ovdašnje ljubitelje fudbala, bila situacija koja se dešavala iza gola dok se Džaka spremao da izvede udarac. Neko od Kolumbijaca je u gledalištu mahao srpskom zastavom kako bi dekoncentrisao kapitena Švajcaraca, ali je ovaj bio hladnokrvan i pogodio, tada za početno vođstvo "sajdžija".

Švajcarci su drugi meč zaredom sačuvali svoj gol u nokaut fazi Mundijala. I ovaj podatak dovoljno govori o snazi i kvalitetu selekcije podno Alpa.

Imali su, istina, i sreće ovog puta.

Praktično, sve vrijedno pomena sa meča stalo je u pola sata produžetka.

Kolumbija je u tom intervalu imala dvije velike prilike: prečku koju je pogodio Lukumi i zicer koji nije iskoristio Haminton Kampas, nakon kiksa odbrane Švajcarske. Bila je to jedna od onih šansi koja bi mogla i dugo nakon ovog meča da proganja Kolumbijce i samog Kampasa.

Šansu utakmice na drugoj strani, takođe u produžetku, nije iskoristio Zeki Amduni čiji je udarac sa šest-sedam metara, tek što je ušao u igru, bravurom zaustavio golman Kolumbije Vargas.

Južnoamerikancima je bio potreban bolji Vargas u penal seriji, ali nijednu loptu koja je išla u njegovu mrežu nije uspio da zaustavi.

Švajcarci slave veliki trijumf, najveći u svojoj istoriji i nastavljaju takmičenje kao najveće iznenađenje turnira.