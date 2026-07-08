Zbunjujuća oznaka: Evo šta znači slovo D na manuelnom mjenjaču

Misteriozna oznaka D na manuelnom mjenjaču buni vozače koji misle da je riječ o vožnji unaprijed. Zapravo se radi o direktnom prenosu koji krije tajnu ekonomičnije vožnje.

Mnogi od njih, naime, slijepo vjeruju da ovo slovo označava isti režim kao kod automatskih mjenjača – odnosno "Drive", koji služi isključivo za vožnju unaprijed.

Međutim, kod vozila sa manuelnim mjenjačem ovo slovo ima potpuno drugačije, čisto tehničko značenje koje često nije poznato čak ni veoma iskusnim vozačima. Kako navodi stručni portal Click Petróleo e Gás, oznaka D se zapravo odnosi na takozvani direktan prenos (direct drive), odnosno poseban način rada između motora i mjenjača.

Šta zapravo znači slovo D na manuelnom mjenjaču?

Dok kod automatskih mjenjača oznaka D zaista označava režim vožnje unaprijed u kojem sistem sam bira stepene prenosa, kod manuelnih je situacija potpuno drugačija. Tu je D skraćenica za direktan prenos (direct drive).

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To je specifično stanje u kojem se obrtni moment motora prenosi direktno na mjenjač, pri čemu je odnos obrtaja motora i mjenjača tačno 1:1. U tom režimu mjenjač uopšte ne povećava niti smanjuje obrtni moment, već motor i mjenjač rade potpuno sinhronizovano, što omogućava da se automobil kreće stabilno, mirno i maksimalno efikasno.

Ključne prednosti direktnog prenosa

Kada je uključen direktan prenos, rad kompletnog pogonskog sklopa postaje znatno jednostavniji jednom kada nema potrebe za stalnom promjenom odnosa prenosa. Zbog toga je opterećenje motora daleko manje, što vozačima donosi nekoliko ključnih prednosti:

Tiši rad: Motor radi znatno tiše i uglađenije.

Stabilnost: Rad samog motora je mnogo stabilniji.

Ušteda: Potrošnja goriva se drastično smanjuje.

Zbog svega navedenog, ovaj režim je naročito pogodan za duža putovanja i otvoreni put. Ipak, važno je naglasiti da oznaka D na ručici mjenjača ne znači da automobil magično postaje automatik – vozač i dalje mora redovno da koristi kvačilo, ručno mijenja brzine i pažljivo prati broj obrtaja motora.

Koji stepen prenosa je zapravo direktan?

Kod starijih automobila sa četvorostepenim ili petostepenim manuelnim mjenjačem, četvrta brzina je gotovo uvijek predstavljala direktan prenos. Kod savremenijih šestostepenih mjenjača tu ulogu najčešće preuzima peta brzina. Veoma je važno naglasiti da direktan prenos nije nužno i najviši stepen prenosa u vozilu. Najviša brzina u modernim automobilima uglavnom predstavlja overdrive, odnosno prenos koji namjerno smanjuje broj obrtaja motora pri velikim brzinama kako bi se dodatno smanjila potrošnja goriva na autoputu.

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Vožnja autoputem u direktnom ili najvišem stepenu prenosa donosi veću udobnost, tišu vožnju i manju potrošnju, ali stručnjaci upozoravaju na oprez prilikom preticanja ili drugih manevara koji zahtijevaju naglo ubrzanje. Pošto motor tada radi na znatno nižim obrtajima, odziv na gas je primjetno slabiji. Čak i kada snažno pritisnete papučicu gasa, automobil neće brzo ubrzati jer motor radi van svog optimalnog opsega obrtaja. Zato je u takvim situacijama, prevashodno radi bezbjednosti, potrebno blagovremeno prebaciti u niži stepen prenosa, prenosi Blic.