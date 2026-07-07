Ne kupujte držače: Besplatan trik koji sprečava padanje folije u autu

Tokom vrelih ljetnih dana gotovo svaki vozač koristi zaštitu za vjetrobransko staklo kako bi smanjio pakleno zagrijavanje unutrašnjosti automobila na suncu.

Međutim, mnogima je dobro poznat frustrirajući problem kada se ova zaštita, nakon zatvaranja vrata ili zbog neravnina na armaturi, jednostavno sruši i potpuno izgubi svoju funkciju.

Ipak, rješenje za ovu svakodnevnu muku je iznenađujuće jednostavno, potpuno je besplatno i ne zahtijeva kupovinu nikakvih dodatnih držača ili vakuumskih kukica.

Cjelokupan postupak fiksiranja sjenila traje svega nekoliko sekundi, a trik se posljednjih dana masovno proširio društvenim mrežama upravo zato što koristi stvari koje već imate pri ruci u kabini vozila:

Dovoljno je na sam kraj armaturne ploče postaviti dva mala predmeta koja većina vozača već ima u automobilu.

Kao odličan oslonac mogu poslužiti obični auto-osvježivač vazduha, smotana krpa od mikrofibera ili bilo koji drugi manji predmet.

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Zatim se sjenilo jednostavno nasloni na njih i dodatno učvrsti spuštanjem fabričkih zaštita za sunce iznad glave vozača i suvozača.

Na ovaj način, zaštitna folija ostaje čvrsto na svom mjestu čak i kada snažno zalupite vrata ili kada kroz otvoren prozor duva jači vjetar.

Osim što vas spašava nerviranja zbog stalnog padanja folije, pravilno postavljen štit donosi ogromne prednosti za vaš automobil tokom vrućina. On pomaže da se temperatura u samoj kabini zadrži nekoliko stepeni nižom, što direktno olakšava rad klima-uređaja i smanjuje potrošnju goriva nakon ulaska u automobil.

Takođe, na ovaj način efikasno štitite volan, kompletnu plastičnu armaturu i presvlake sjedišta od pucanja i izbljeđivanja usled štetnog dejstva UV zračenja, prenosi Jutarnji.hr.